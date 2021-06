La Chocita del Loro lleva 25 años haciendo reír a su público con apenas presencia de mujeres en su cartel. Las declaraciones de su directora han hecho de todo menos “gracia” a gran parte de la industria: “Hemos pasado a un punto en el que mucho del humor que hacen las mujeres es mucho de víctima o muy feminista. Y nosotros que tenemos un público muy variopinto no suele comprarlo” citaba. El gerente añadía que “el nivel de las mujeres que hacen humor es más bajo que el de los hombres”. Las declaraciones han puesto al local en el punto de mira y han despertado miles de críticas en las redes. ¿Cómo ha reaccionado el responsable al respecto?

“La Chocita del Loro aseguró que no programan a más cómicas porque no atraen tanto. ��️ Francisco Carretero, gerente: “Nosotros lo que contratamos es a gente que hace reír” #LaHoradeLa1 https://t.co/LVWLCkhCNT pic.twitter.com/dVpJezVMgq “

La culpa es de... ¿un termómetro de la risa?

El propio Francisco Carretero, responsable del local, ha entrado en directo en ‘La Hora de la 1’ de RTVE para intentar “solventar” lo ocurrido. El gerente insiste en que lo que se está insinuando no es así, no cree que sea cuestión de machismo y se sujeta a la premisa de que los cómicos se eligen por una especie de “termómetro de la risa”: “Nosotros miramos por risas por minuto”, explica. “Así es como contratamos, da igual que sea hombre, mujer… contratamos gente que hace reír, me da igual que sean chicas o chicos”, añade.

Según Carretero, empezaron a contratar así a sus cómicos para dar oportunidades a todos, ya que “cometían el error, al principio, de coger cariño a los cómicos” y nos les parecía justo para los nuevos.

Ante la justificación de contar con apenas 2 mujeres en su plantilla, frente a más de una veintena de hombres, el gerente ha dicho que a sus locales van todo tipo de cómicos y cómicas a “probar texto” y que van eligiendo en función de la risa: “No me importaría que hubiera 25 chicas y 2 chicos si hicieran reír de esa manera, no tengo nada en contra”, asegura.