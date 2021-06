En ‘Un país para reírlo’ Goyo Jiménez viaja a San Sebastián para descubrir como humor y política pueden ser una buena combinación.

El humorista Oscar Terol, conocido por el programa ‘Vaya semanita’ y la serie ‘Ahí abajo’, cuenta los secretos para triunfar riéndose de un tema tan polémico como es el terrorismo en Euskadi. Terol destaca el buen equipo de guionistas programa de ETB y cuenta que conseguían su objetivo cuando con un sketch hacían que se riesen tanto los de un lado como los de otro.

Se encuentra con los cómicos Santi Ugalde y Gorka Aguinagalde,con los que trabaja en ‘Ahí abajo’. Ugalde, que también participó en ‘Vaya semanita’, dice “el chiste más importante era el primero, el que abría y si el chiste iba bien, lo demás ya no me importaba nada…”. El sketch bomba le llamaban.

¿Se podría hacer ‘Vaya semanita’ ahora? Óscar Terol lo tiene claro: “Si no se está haciendo es porque no se puede”. El humorista considera que vivimos en una época de oscuridad en la que nos han logrado meter el pánico en el cuerpo para hacernos callar. Sin embargo, “Los cómicos estamos deseando que nos dejen hablar y que nos dejen hablar en libertad” y añade que “hay que reírse de lo que uno quiera, siempre desde el respeto y sin maldad”

El cómico Jon Plazaola , que también aparece en ‘Ahí abajo’, es pionero en hacer monólogos en vasco : “Hace 19 años cuando empezamos prácticamente monopolicé un mercado que no existía: el del stand-up en euskera . Vi que había una vía que explotar, que podíamos crear una especie de cantera”. El actor cree que es muy necesario hacer humor en euskera y crear referentes en esta lengua.

Valeria Ros y el humor para sobrevivir

“Yo he vivido el terrorismo y nos hemos reído de ello“

Valeria Ros, presentadora, guionista y monologuista, afirma en ‘Un país para reírlo’ que los vascos se ríen de ellos mismos: “Yo he vivido el terrorismo y nos hemos reído de ello.” De hecho, la humorista cree que es una manera de sobrevivir y de quitarle hierro al asunto. Valeria Ros también explica que cuando hace comedia le cuesta no hacer chistes políticamente incorrectos: “No lo piensas, no lo filtras, eres tú misma y lo sueltas.”

En el programa, Goyo Jiménez también conoce otra visión de la comedia vasca gracias a Iker Galartza y su circo, pasea con Esty Quesada, más conocida como 'Soy una Pringada', y cuenta con las reflexiones del guionista Borja Cobeaga.