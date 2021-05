Aragón es la única región que llama igual a su humor autóctono y a la persona que lo practica: somarda. Una filosofía de vida mezclada con ironía, concisión, fajín, boina, tradición y modernidad. Es el arte del tópico, pero bien utilizado, como lo hacía Paco Martínez Soria. Para descubrir sus entresijos del humor maño, Goyo Jiménez viaja hasta Zaragoza para encontrarse con el aragonés Miki Nadal, su nuevo anfitrión en Un país para reírlo.

Miki Nadal, humor universal

Desde el Juan Sebastián Bar, un local de Zaragoza que ha acogido algunas de las mejores actuaciones de la comedia aragonesa, Miki Nadal recuerda sus inicios en el mundo de la comedia. Una carrera especialmente vinculada a la televisión, donde empezó colaborando en El Informal. “Me gusta más la tele que el teatro, porque sobre el escenario están todos pendientes de ti y no te pasan ni una”, confiesa. “El humor gritado me gusta, pero no creo que sea el humor aragonés. Creo que el humor es unirversal”.