Eugenio, Joan Capri, Pepe Rubianes, Andreu Buenafuente… son la representación del humor catalán. En ‘Un país para reírlo’ Goyo Jiménez viaja a Barcelona para descubrir cómo es el humor en Catalunya y sus cómicos con Berto Romero.

El presentador recorre las calles de la Ciudad Condal para conocer a las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte como Eva Soriano, Andreu Casanova y Venga Monjas, para hablar con humoristas más conocidos como Dani Mateo y para saber más sobre las raíces de la comedia catalana con Paco Mir de Tricicle y Jordi Milán de la compañía La Cubana.

Berto Romero, honestidad y violencia en la comedia

El humorista Berto Romero es un claro ejemplo en que el personaje se ha fundido con la persona. En sus comienzos, influido por Woddy Allen, llevaba gafapasta sin cristales y actualmente las necesita de verdad: “Llega un momento en que mis gafas tienen que llevar graduación, entonces ya estoy obligado a llevar gafas, ya estoy obligado a ser el personaje”. “Al final, todos los caminos llevan a ti mismo”, dice el cómico catalán.

“Se me nota mucho cuando estoy impostando“

Berto también habla con Goyo Jiménez sobre la honestidad en la comedia. Para el humorista, es importante que el punto de vista que tome un cómico sea honesto: “En mi caso si no lo es, si yo no me lo creo o no nace de algo interno entonces sí que se me ve falso”. “Se me nota mucho cuando estoy impostando”, añade.

Berto conoció a Andreu Buenafuente por primera vez en un teatro y sorprendió al presentador con un gag que le descolocó. “Toda broma tiene siempre algo de violencia y de poner al otro en una situación incómoda”. A partir de ese día, después de que unas cervezas suavizaran ese momento de “violencia”, nació su amistad. En 2007 el humorista empezó a aparecer en televisión con Buenafuente.

¿Y cómo es el humor catalán? Para Berto es difícil de definirlo. No le parece correcto decir que es inteligente pero sí que cree que es profundamente escatológico. La figura del caganer en el pesebre es un ejemplo. “Hay un componente escatológico claro, hay un componente de autoodio claro que lo emparenta mucho con el humor judío, pero no sabría decirte…”, explica.