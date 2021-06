"¿Por qué no hay cómicas en La Chocita del Loro?", fue la pregunta a la directora de La Chocita del Loro que hizo estallar la polémica en redes este fin de semana. En una entrevista para La Ser, la guionista Pilar de Francisco le formuló dicha cuestión y ella trató de justificar la ausencia de mujeres cómicas en su programación con las siguientes palabras: "mucho del humor que hacen las mujeres es como de víctimas o muy feminista". Declaraciones que no pasaron desapercibidas y que provocaron cientos de respuestas en redes, muchas de ellas por parte de las cómicas aludidas.

“A los 14 años quería ser cómica y soñaba con llegar a lugares como La Chocita del Loro. Con el tiempo muchas de mis cosas “idolatradas” me decepcionaron, pero esta es fuerte. Su programadora no contrata mujeres porque dice que hacemos comedia de víctimas o demasiado feminista. https://t.co/TMMNei2qmA“ — Carolina Iglesias��️‍�� (@percebesygrelos) June 18, 2021

Una de las primeras en dar su opinión al respecto fue la humorista Carolina Iglesias (Estirando el chicle), conocida por muchos como Percebes y Grelos. Ella sostiene que hay muchas cosas que idolatraba que le han ido decepcionando a lo largo de su carrera, pero que esta "es muy fuerte". A la cómica gallega le choca que estas palabras salgan de una mujer que considera que sus homogéneas hacen comedia victimista.

“Este fragmento es comedia pura, “las veces que se va a reír el público antes de la actuación” al final va a ser verdad que tienen buena comedia en la Chocita. pic.twitter.com/0tIy3Z4qlN“ — Eva Soriano (@EvaSoriano90) June 22, 2021

Según Laura Sánchez Vega, el público que acude a la Chocita, "no suele comprar" entradas para espectáculos de mujeres. "Intentamos que haya mujeres pero es complicado porque el humor es diferente", apostillaba. Unas desafortunadas declaraciones por las que La Chocita pidió disculpas públicamente. "En ningún momento hemos querido ofender y sentimos lo sucedido", escribieron en un comunicado difundido en redes más tarde.

“Hola, me llamo Paulo Púo y vengo a actuar en La Chocita del Loro. pic.twitter.com/8w69ZPXjHk“ — Paula Púa (@pppua) June 22, 2021

Pero la cosa no se ha quedado ahí, esta martes el gerente de La Chocita ha reavivado el fuego durante una entrevista para El País en la que dijo lo siguiente: "El nivel de las cómicas que hay en España necesita un tiempo, hay que darles uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos que hay en La Chocita del Loro", afirmaba. "Nosotros ponemos al que vende, es así de simple", decía Francisco Carretero.

“Tras las polémicas palabras de su directora en @La_SER, el gerente de La Chocita del Loro se reafirma: “El nivel de las cómicas necesita un tiempo, hay que darles uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos que hay en La Chocita del Loro” https://t.co/4RZAcHtfhS“ — EL PAÍS (@el_pais) June 22, 2021

“Después de todo lo que han dicho desde La Chocita del Loro, ayer ya Jaime Caravaca dijo que dejaba de actuar allí. Cómicos y cómicas deberían luchar contra esto. Jaime ha sido el primero. pic.twitter.com/RJ9f6MBUhj“ — WONDER ARAN������️‍���� �������������������� (@tzantzi) June 22, 2021

"Muchas de ellas no acaban de cuajar porque no atraen gente, quizás sea por nuestro tipo de público", justificaba el gerente diciendo que ellos se adaptaban a la ley de la oferta y la demanda. Un discurso sexista que a día de hoy muchos cómicos no comparten. Por eso, Jaime Caravaca ha sido uno de los primeros en decidir retirar su show de la Chocita al no comulgar en absoluto con esos principios.

““En declaraciones a nuestro periódico, el frenólogo de la Chocita del Loro ha afirmado que quedan miles de años de evolución para que las proporciones craneales de una mujer le otorguen la capacidad de hacer reír al varón”. pic.twitter.com/C7RXlr6nry“ — Maya Pixelskaya (@Pixelskaya) June 22, 2021

En referencia a las ventas, Perra de Satán ha querido recordar a la Chocita del Loro los números que actualmente están haciendo los espectáculos protagonizados por mujeres o personas fuera de lo "heteronormativimo" que parece haberse impuesto en el famoso espacio de comedia.

“Entradas de los monólogos de La chocita del loro: en oferta porque no se venden todas las localidades

Entradas para ¿PUEDO HABLAR! XXL show en el que somos feministas y vamos de víctimas del heteropatriarcado: agotadas pic.twitter.com/yThdwmloak“ — Perra de Satán (@perradesatan) June 18, 2021

No solo Jaime se ha pronunciado, también lo ha hecho el humorista, locutor en 'Yu, no te pierdas nada' y guionista de 'La Resistencia' Iggy Rubín, o la cómica Penny Jay, que ha subido un divertidísimo vídeo exponiendo su clara postura en todo esto.

“Hilo vídeo contestando a la polémica de la Chocita del Loro. No es solo una opinión es violencia pasivo agresiva machista. ⬇️ pic.twitter.com/SFqX7kwWYs“ — Penny Jay (@PennyJayG) June 18, 2021

Además una ex empleada de la sala de espectáculos ha contado cómo era trabajar allí. Su experiencia va del acoso laboral a la homofobia, pasando por las faltas de respeto y los insultos que tuvo que aguantar de su jefe.

Por su parte, varios programas de humor se han manifestado en redes a través de memes, como Late Motiv o La Vida Moderna. Y es que hacer esto tipo de declaraciones en pleno 2021, cuando programas hechos por mujeres como Deforme Semanal o Estirando el chicle lo están petando, no parece justificable. ¿Cambiará esto la perspectiva de sus programadores? ¿O seguirán viendo como su público decrece sin hacer nada?