Joaquín Reyes: "El humor manchego es cabrón"

Goyo Jiménez llega a su hogar, Albacete, con su peculiar amigo Jaime en busca del lugar definitivo donde esparcir sus cenizas. Pero, ¿es Castilla La Mancha el lugar más gracioso de España? Lo descubrirá junto a paisanos como Joaquín Reyes, José Mota, Millán Salcedo, mitad de Martes y Trece, o Berta Collado, con quienes desgrana la esencia de un humor rural, lúcido, absurdo y chanante.

El último episodio de Un país para reírlo cierra un recorrido por la comedia de todo un país en el que hemos se han hecho patentes las particularidades de cada tipo de humor, con sus diferencias y sus similitudes. Tampoco es casualidad que termine en el lugar de La Mancha, ahí donde surgió las primeras líneas de humor patrio, con las chanzas del Quijote o el imaginario único de uno de los cineastas que más exploto la comedia popular y de lo absurdo, Jose Luis Cuerda, a quién también se rinde homenaje en este capítulo final.

José Mota: "No es por no ir"

Berta Collado, manicura escatológica

Goyo se hace la manicura con Berta Collado y aprovechando, hablan de comedia manchega. La también periodista entro en el mundo del humor a través de la televisión con muchas dudas con el programa Se hace saber. Pero pronto cambio de opinión: “Quería quedarme a vivir a allí, pero es que también soy muy pudorosa y pensaba… a ver si no voy a estar a la altura”, cuenta.

“El humor es una forma de vida y una forma de protegerse”, explica Collado. “Antes de morir mi abuela se puso a cantar Los campanilleros y después nos dijo y ahora me celebráis, no me lloráis, eso es el sentido del humor manchego”, añade. “Me encanta del humor manchego que es escatológico, absurdo, almodovariano, incluso”, dice Collado. Sobre el humor actual comenta que “se nos ha venido que todo es políticamente incorrecto y que tenemos la piel muy fina, pero no me puedo creer que ciertos chistes no sigan teniendo gracia hoy día, otra cosa es la apariencia”.