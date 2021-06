Un mes y medio de que Ágatha Ruiz de la Prada rompiese con su novio Luis Gasset y admitiese haber sido feliz de "haber tenido un novio tan guay", las alarmas saltaron por todas partes al haber captado las cámaras a la diseñadora en un acercamiento con Luis Miguel Rodríguez 'el Chatarrero'. Sin embargo, Ágatha Ruiz de la Prada aseguró que no volvería jamás con él y ahora, 'el Chatarrero' busca llenar su corazón con nuevos amores. Lo ha hecho en una cena con amigos donde ha quedado con varias mujeres misteriosas y... ¡hasta ha intenado ligar con una de ellas!

Preguntado por su relación con la diseñadora y por cómo se podrá tomar estas imágenes donde intenta ligar, 'el Chatarrero' permanece callado y no quiere hacer declaraciones . Tímido tras su intento de beso con la misteriosa mujer, abandona el restaurante en un taxi esperando a poder tener otra oportunidad en el amor una noche de estas de verano. ¡Dale al play en el vídeo de arriba y no te pierda a Luismi en plena conquista!

Muy relajado y visiblemente contento, el empresario disfrutó de una agradable velada nocturna en compañía de tres misteriosas mujeres con las que no dejó de compartir risas, confidencias y una conversación de lo más fluida durante toda la cena. Sacando su lado más seductor y 'descarado', Luismi no dudó en intentar besar a una de sus acompañantes tras despedirse del resto del grupo. Durante toda la noche, llena de risas y buenos momentos, las cámaras han grabado el acercamiento de 'el Chatarrero' con las mujeres que lo acompañaban y han confirmado que el empresario está en busca de un nuevo amor tras el cierre completo de puertas de Ágatha Ruiz de la Prada.

Ágatha Ruiz de la Prada mantiene muy buena relación con todos sus ex

La diseñadora no esá preparada para encontrar el amor de nuevo, pero tampoco se cierra puertas. De momento, Ágatha Ruiz de la Prada quiere sanar su corazón y centrarse en el trabajo. De hecho, después de que saltasen las alarmas por una posible reconciliación de Ágatha con Luismi 'el Chatarrero', la diseñadora desmintió la información: "Somos muy amigos, pero no hay acercamiento", reconoció. También explicó el por qué le es imposible volver a estar con Luismi 'el Chatarrero': "Está como un adolescente, enloquecido. Le ha dado una primavera que pa' qué. No para de salir", aseguró. Y es que Luismi tiene fama de conquistador, como el vídeo de arriba confirma.

En marzo de 2020 llegó Luis Gasset a la vida de la diseñadora y aunque rompieron en mayo de 2021, no hay mala relación entre ellos, sino más bien todo lo contrario. El propio Gasset negó también que 'el Chatarrero' hubiese sido alguna vez un impedimento entre Ágatha Ruiz de la Prada y él, asegurando que la diseñadora tiene muy buena relación con ambos, pero como amigos: "Yo me llevo fenomenal con Ágatha, si a ella le pasara algo en un hospital, yo sería el primero en darle mi médula, un hígado, o lo que fuera", asegura.