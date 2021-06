Ágatha Ruiz de la Prada está dispuesta a todo por conseguir su sueño. A golpe de portada de revista y entrevista en un plató, la diseñadora va a destronar a Isabel Preysler de su trono para convertirse ella en la 'reina de corazones'. Desde que se separó de Pedro J. Ramírez, a finales de 2016, ha pegado un ascenso meteórico en la prensa rosa. Cuando comenzó a salir con Luismi, 'El chatarrero', causó tanto revuelo que se convirtió en uno de los principales objetivos de los paparazzi. Todos seguían a la pareja y analizaban cada uno de sus pasos, gestos y palabras. Pero... el amor terminó. Aunque ella no estaba dispuesta a perder notoriedad. Entonces en marzo de 2020 llegó Luis Gasset, y la diseñadora recuperó la atención de los medios del corazón. Durante dos años han sido una de las parejas más perseguida por los reporteros y juntos han llegado a protagonizar momentos estelares en RTVE.

Rompieron en mayo de 2021 pero parece que no hay mala relación entre ellos. Al menos por las sorprendentes declaraciones de Luis Gasset, que se producen cuando algunos medios de comunicación insisten en que Ágatha Ruiz de la Prada y Luismi, 'El chatarrero', han retomado su relación. El empresario niega que esa presunta reconciliación haya tenido algo que ver en su ruptura con la diseñadora. "Tenemos una relación fantástica de emocional, a racional", dice, y deja claro que entre ellos hay más que 'buen rollo'. "Yo me llevo fenomenal con Ágatha, si a ella le pasara algo en un hospital, yo sería el primero en darle mi médula, un hígado, o lo que fuera", suelta de repente para sorpresa de todos.

Ahora el foco se centra en la diseñadora, que vuelve a estar envuelta en una nube de micros y cámaras en cuanto sale a la calle. Es primavera, la sangre se altera y... Cupido está jugando con sus flechas otra vez. El periodista Federico Jiménez Losantos afirma de forma contundente que Ágatha y Luismi se han dado una segunda oportunidad. Dice que los vio juntos en una boda y que, a juzgar por la cara de felicidad de 'El chatarrero', la reconciliación es un hecho. "Sabía que habían vuelto, pensé que era cuestión de tiempo que se destapase. El entorno [la boda] era favorable, estaban entre amigos y no había periodistas. No hubo ningún gesto cariñoso. No voy a decir nada que no haya podido ver. Venían con los deberes hechos, era un sitio de gente absolutamente formal", ha dicho.

¿Pero qué dice Ágatha sobre este tema?

"Yo no he dido a una boda con él", revela la diseñadora sobre el hecho de que les hayan visto juntos en la boda del hijo de su mejor amiga. "¡Somos amigos y sigo soltera!", dice. "Es simpatísimo, somos superamigos, Luismi es una persona genial para ser amiga pero no sé si para lo demás... Bueno, sí lo sé, lo conozco muy bien. ¡Tengo el corazón contento pero tranquilo!". Lo hemos dicho al príncipio. Ágatha es la nueva reina de corazones, y no hablamos de su moda, y en este mundo rosa no pasa nada si cambian las cosas de la noche a la mañana, aquí se lleva eso de ¡Donde dije digo, digo Diego!.