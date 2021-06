Conoce las actuaciones más importantes de 'The Dancer'

Hay tanto donde elegir que no sabríamos por donde empezar. Durante estas semanas en 'The Dancer' hemos podido ver grandes actuaciones llenas de talento y emoción, en la que detrás de cada una de las coreografías también había una historia maravillosa que contar. Todas ellas nos han llevado a vibrar cada semana junto a los concursantes y los capitanes, pero algunas se han hecho un hueco en nuestro corazón de una manera muy especial.

Aina rompió el escenario con tan solo 8 años, nos conquistó con su flow y su naturalidad. Nos hizo darnos cuenta de que los más pequeños también tienen mucho que ofrecer y fue con esta actuación con la que consiguió el Pase Directo de Lola Indigo, un momento inolvidable.

Fátima nos volvió locos en su primera actuación. Su vídeo moviéndose al ritmo africano triunfó en las redes sociales y nos ayudó a ver un nuevo estilo de danza mucho más natural y explosivo, con él conquistó actuación tras actuación hasta la segunda Semifinal cuando se despidió del programa.

No podía ser de otra manera, la actuación de Exon en las primeras audiciones volvió locos a los capitanes que se habría peleado por tenerle en su equipo si no llega a tener Rafa Méndez el Pase Directo. El coreógrafo no dudó ni un instante y se hizo con una de las joyas de la corona de 'The Dancer'. El bailarín ha conseguido llegar a la final y se postula como uno de los favoritos para ganar.

Alextopdancer triunfó también desde el primer momento y no precisamente por quitarse la camiseta. Él es capaz de sorprender en cada baile y de acercanos a algo nuevo en cada ocasión. El bailarín ha demostrado ser uno de los concursantes más versátiles del concurso y podría ser un fantástico ganador del programa.

Otro finalista se cuela en las actuaciones más importantes del programa, Icónicas. No pueden ser más divas, ni más especiales. Conquistaron a Miguel Ángel Muñoz y son los eternos robados del equipo de Rafa Méndez, por ellos empezaron los piques y no nos extraña. Son pura energía, rollazo y sorpresa, todo en uno.

También hay espacio para una de las actuaciones más emotivas en este ranking. La historia de La Colla nos rompió el corazón y nos unimos a aquellas niñas para dedicárselo a Martina, su amiga fallecida años atrás. Las niñas bailaron y pusieron al público en pie, y aunque no consiguieron pasar de fase, se quedaron felices por el homenaje que le habían hecho a su amiga.

No nos cansamos de escuchar el "Macarena de mi vida" de Miguel Ángel Muñoz, aunque es del equipo de Lola Indigo. Con esta actuación Macarena triunfó en la segunda Semifinal con su reto de Blancanieves, donde demostró que es capaz de todo por llegar a la final y ganar el concurso.

Y si hay una actuación indispensable en esta lista, es sin duda el opening de los capitanes y los concursantes en la primera Semifinal. Llevábamos semanas esperando ver a los capitanes bailar y no nos decepcionaron, cumplieron nuestras expectativas con creces y su actuación ya es parte de la historia de 'The Dancer'.