Las cuentas de la influencer favorita de España, María Pombo, ya no son las mismas desde que dio a luz. ¡Ahora son todavía más bonitas! El rostro de Martín, su primer hijo con Pablo Castellano, embelesa a todo el que se lo pone delante. Ya tiene cinco meses, aunque con esa expresividad y esa sonrisa, diríamos que tiene muchos más. Y, conforme van pasando las semanas, va quedando claro a quién se parece... o, mejor dicho, a quiénes. Porque el pequeño Martín es una mezcla exacta de sus padres: tiene los pómulos y la boca de su madre, los hoyuelos y la barbilla de su padre... y dependiendo del gesto que haga, es totalmente igual que uno o que otro.

Martín, el bebé de María Pombo GTRES

La genética es un misterio y todos podemos opinar, pero una cosa está clara y nos pone de acuerdo: es un bebé precioso. Es lo que han querido decir, en la última publicación de la influencer, estrellas como la actriz María Pedraza o Carmen Lomana, que escribe: "Qué precioso y feliz". Se amontonan las reacciones: "Más guapo no puede ser Martincito", dice Marta Lozano. Y Luis Giménez, ex pareja de Marta Pombo, hace la broma más tierna sobre su aspecto: "¿Confirmamos que no ha salido al tío luigi?"

Este es el último capítulo de un álbum de fotos que sólo va a hacerse más grande, conforme el pequeño Martín vaya creciendo, haya nuevas adiciones a la familia (porque la pareja quiere más hijos) y su madre, que nos tiene al día al detalle de sus idas y venidas, vaya documentando sus primeros pasos, sus primeras palabras o los detalles más divertidos (y estilizados, ¡porque nadie tiene una vida tan ideal detrás de las cámaras!) en su cuenta de Instagram.

Con estas estampas tan tiernas, es natural que María Pombo siga sumando seguidor tras seguidor en su cuenta de Instagram, que se ha convertido en su sustento y en el principal entretenimiento para casi dos millones de personas. ¿Las claves de su éxito? Su relación con Álvaro Morata, que la catapultó a la fama en internet, la cercanía y honestidad con la que habla de temas diversos, como la maternidad, los valores o el diagnóstico de esclerosis múltiple que conoció cuando estaba embarazada, su éxito emprendedor, su estilazo y, por supuesto, la envidia que nos dan sus fotos en en playas paradisíacas o su preciosa familia.