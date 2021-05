Ya queda muy pero que muy poquito para la boda entre Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini. Lo harán el próximo sábado 22 de mayo en el emblemático Palacio de Liria con una ausencia muy notable. El propio Duque de Alba ha confirmado ya que Cayetano Martínez de Irujo no podrá acudir al evento, ya que sigue recuperándose en el hospital tras salir de la UCI. Según el parte médico, facilitado este miércoles, el hijo de la duquesa de Alba "evoluciona favorablemente".

Por su parte, Belén, que está nerviosa y ultimando todos los preparativos, ha dejado caer cómo será su vestido de novia. Bueno, más bien ha dado una pista: “Será de Navascués”.

Se trata de una de las firmas con más solera en la moda nupcial española, y una de las preferidas por las 'niñas bien' de la sociedad madrileña. Del diseño del vestido, prefiere dejarlo en suspense, “es sorpresa”, asegura, y confiesa que ha contado con la ayuda y el apoyo tanto de su madre como de sus hermanas para ese día tan especial.

Es una boda que pretendía reunir a toda la familia Alba y a la más alta sociedad pero sin duda, estará marcada por las restricciones sanitarias a consecuencia de la pandemia. Se celebrará en los icónicos jardines de Lidia, dónde también celebraron la última gran boda de la familia entre Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo hace ya más de dos años.

¿Planes de futuro?

Aún no se han casado, pero la pregunta era obligatoria… ¿Tienen planes de futuro? ¿Dónde se irán de luna de miel? ¿Están pensando en ampliar la familia? Belén no ha querido desvelar gran cosa pero si tiene claro dónde vivirán: “Nos quedamos en Madrid”. De la hipotética luna de miel no sabemos nada, y de lo de estrenarse como padres, no ha querido hacer declaraciones: “Ya lo veremos, eso ya lo veremos”.