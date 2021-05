Itziar Ituño se adentra en un mundo de fantasía y leyendas en Todas las lunas (2021). Una fábula oscura protagonizada por la actriz vizcaína que se adentra en la mitología vasca para reflexionar sobre aspectos claves, como la soledad y el miedo a la muerte. Dirigida por Igor Legarreta y con participación de RTVE, la cinta apela a un miedo universal y reflexiona sobre un viejo debate: la vida eterna.

La inmortalidad es una de las cualidades que posee el personaje al que da vida Ituño. La actriz, conocida en medio mundo por interpretar a la inspectora Raquel Murillo en serie La casa de papel y a la que también pudimos ver en la aclamada Loreak (2014), cambia de registro en Todas las lunas para interpretar a una misteriosa hechicera que hace un trato con una niña huérfana, a punto de morir, a la que ofrece vivir para siempre. Una idea sobre la que también reflexiona la actriz en este encuentro de Instagram con Digital RTVE. “Lo que da sentido a la vida es que acaba, sin ese factor la vida se convierte en una condena”, confiesa Ituño. “Aunque la muerte me asusta, no me gustaría ser inmortal”, añade.

Una mujer sin nombre Una de las cosas que más le sorprendió a Ituño cuando leyó el guion fue que su personaje no tenía nombre. “Es la primera vez que interpreto a un personaje que no tiene nombre, pero me ha gustado mucho esta idea. Como si después de llevar tantos años viviendo ya no importase como se llama”, apunta la actriz. Una suerte de anonimato por el que Ituño confiesa siente una cierta envidia. “Es tremendo cuando te conocen en todos lados. Se lleva como se puede, nadie te enseña lo que supone la fama”, se lamenta Ituño que, desde que estalló el éxito de La casa de papel a nivel internacional, ha visto como el número de seguidores en sus redes ha aumentado hasta alcanzar cerca de 5 millones. “Te suma muchas cosas, pero también te resta. El no poder andar por el mundo tranquila, escuchando susurros sobre si eres tú, gente pidiendo selfies… hay que aprender a transitarlo”, concluye. De 'Loreak' a 'Ane' y 'Akelarre', el auge del cine en euskera A nivel interpretativo, Ituño asegura que ha sabido comprender y defender bien el personaje, algo en lo que ha sido clave la dirección de Legarreta. “Hila muy fino y te pide salto con tirabuzón y medio, pero ha sido una gozada trabajar con él”, asegura. La mayor dificultad, sin embargo, ha venido por el idioma. “La mayor dificultad ha sido hablar un euskera que no es el mío. Yo hablo un euskera de la zona de Bizkaia, pero Todas las lunas está rodado íntegramente en un euskera navarro y integrarlo y naturalizarlo con el mío ha sido el reto más grande”, añade. Para Haizea Carneros (13 años) 'Todas las lunas' es su primera película