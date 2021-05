La competición no se detiene en 'The Dancer' en la sexta y última noche de audiciones que Televisión Española emite este lunes a las 22:10. Tras una quinta gala llena de talento, creatividad y un nivel que puso contra las cuerdas a los capitanes en sus elecciones en las que Miguel Ángel Muñoz le dio el Pase Directo a Guillem y Rosa y Rebeca, Cristian González y Cuban Power entraron en los equipos de Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez, respectivamente; ahora catorce nuevos concursantes se enfrentarán al público del programa que tendrán que votar por sus actuaciones. Quizás el paso más importante del programa, ya que si no consiguen el mínimo de 75% de los votos, el espejo de 'The Dancer' no se abre y los bailarines quedan eliminados del concurso. ¿Quién lo conseguirá? Y sobre todo, ¿quién logrará el Pase Directo de esta semana? La última noche de audiciones viene cargada de muchas sorpresas y de difíciles elecciones, por eso nadie se lo debe perder.

¡Disponible en YouTube! Si tienes muchas ganas de que llegue esta noche y quieres ver un pequeño adelanto, RTVE Digital te permite ver en exclusiva una de las actuaciones de la sexta noche de audiciones de ‘The Dancer’. Como cada lunes, en el canal de Youtube de RTVE ya está disponible una de las actuaciones del programa que podrá verse en la emisión de esta noche. Si quieres empezar la semana con energía y calentar para lo que podrás ver esta noche, tienes que ver la actuación de DVP Dancer. DVP Dancer son un grupo de chicas que bailan en una escuela en la que pretenden enseñarles todo tipo de bailes y disciplinas, desde ballet hasta hip hop, pasando también por clases de interpretación y de canto. Más de diez jóvenes han sorprendido con un divertido look y un curioso número de claqué que ha conseguido el voto del público por su simpatía y su sincronicación. ¡Casi parecía un musical de Broadway!