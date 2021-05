¡Adéntrate en el vestuario de 'The Dancer'!

'The Dancer' ha atravesado el ecuador de la temporada, y como cada semana buscamos descubriros un nuevo espacio de los escenarios que forman el programa. En esta ocasión Antonio Nuñez, Arturo Argüelles y Guada Gómez son los encargados de enseñarnos la zona de vestuarios del programa. Ellos son el responsable de vestuario, el estilista y la modista del programa respectivamente, y se encargan de que todos en el plató de 'The Dancer' tenga el look que necesitan.

Entre ellos tres se encargan de realizar los looks adecuados para los presentadores y los capitanes, de hacer que el vestuario de los concursantes esté siempre preparado para la actuación y también se encargan de buscar las prendas necesarias para que los capitanes lleven un estilismo acorde a su personalidad. A veces en este trabajo es suficiente con combinar varias prendas elegidas de entre un decenas, pero otras veces se necesitan transformar una prenda para que sea más acorde a la persona que la llevará.