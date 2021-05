Los seguidores de la serie también esperan con ganas el final, aunque eso signifique decirle adiós. Muchos de ellos han sido fieles al capítulo diario desde el inicio de la emisión, otros llegaron después, como las ‘maitiners’ o ‘libersinas’. Muchas seguidoras de la pareja que formaron Maite y Camino llegaron por el boom de la pareja en Internet y se quedaron después cuando abandonaron la ficción.

“Desde mañana mismo, me empezaré #Acacias desde el primer capítulo. No estoy lista para #AcaciasFinal ����“

“Descubrí esta serie el año pasado gracias a #Maitino y hasta ahora la he seguido todos los días. Me encantaron todos los personajes, malos y buenos ♥️ Qué pena que acabe #Acacias ����

Vous allez tellement me manquer, merci pour tout!! ♥️����#AcaciasFinal https://t.co/ya1Vyy4KOT“