Voy a poner las cosas en claro.

No. No, ese no es el camino.

Primero tenemos que dar con Úrsula.

Úrsula no va a aparecer.

Y si lo hace, poca ayuda nos va a dar.

Mauro, mi paciencia ya ha llegado a su límite.

No puedo esperar más.

La vi hundirse en el mar.

El Mediterráneo se la tragó, joven.

No se haga esperanzas vanas.

Por eso estoy aquí.

Porque ella me lo pidió.

-Ahora marcho, que no las quiero molestar más.

-Quía.

¿Dónde va a ir usted, alma de cántaro?

Ahora y sin parné.

Aquí estamos

como piojos en costura, pero yo le haré un rincón

en mi catre. "¿Cómo te llamas?".

-Carmen, para servirle a Dios y a la señora.

¿Eres de la ciudad?

No, señora, soy natural de Córdoba.

Donde he servido toda la vida en la misma familia.

Ya. Pues no tienes acento.

-"No sé si hemos hecho bien"

con esta mentira, don Arturo.

Yo nunca puse un pie en ese barco.

Y ese joven...

quedó como un estafermo.

-No se torture, se trata de una mentira piadosa.

"Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, y todo el consejo,

buscaban falso testimonio contra Jesús".

"Para entregarlo a la muerte".

"¿Qué le parece lo que he recibido?".

"Es una desvergüenza absoluta".

Cayetana, por favor, sosiégate. No me quiero calmar.

Quiero es que hagan algo en contra de la autora de este mensaje.

-Parece ser obra de Úrsula. No.

No le quepa la menor duda. Esta es la letra de Úrsula,

y ya hace tiempo que deberían haber dado con ella.

Buscaba una estampa de San Moisés el Negro.

No es muy querido.

Entonces, si no es un santo muy querido, seguro que recuerda

quién puede haberle comprado alguna estampa de San Moisés.

Una señorona alta,...

vestida de negro.

¿Seguro, no recuerda nada más?

Gracias.

Úrsula.

Disculpe, la he confundido con otra persona.

Tengo que felicitarla, María Luisa.

Su prometido tiene grandes cocineras.

Estas viandas son de lo más sabrosas.

-Nosotros no tenemos de qué preocuparnos.

Nuestra hija va a alimentarse divinamente.

-Me inflaría yo a bollos si pudiera estar todo el día en "La Deliciosa",

como ella.

-¿Y no puede hacerlo?

A fin de cuentas, es el negocio de su futuro cuñado.

-Por eso precisamente, porque no...

quiero abusar de la familia.

-¿Y usted, no tiene novia?

-No, no, no, no. Yo, de momento,

prefiero centrarme en los negocios.

-Pero... alguna mujer habrá de vez en cuando.

-Eh... Toma, claro.

-(RÍEN)

-Me da que usted es un bribón.

-¿Yo? No, qué va, yo soy de un pueblo de por aquí.

-Hijo, déjate de chanzas.

-(RÍE)

-Es que su hijo es de lo más gracioso.

Quiero brindar...

por ustedes,

y por la hospitalidad que me han... dispensado.

Me he sentido como en casa.

Por eso quiero rogar a Antoñito que haga un brindis.

En inglés.

-Don Pat,... ¿sabe usted qué pasa?

Que en España somos muy simples para los brindis, ¿eh?

Nosotros somos más de "al centro y "pa" dentro".

-Es verdad, aquí es que no tenemos costumbre.

-Perdóneme por insistir,

pero para mí sería un gran honor

y un gran homenaje.

¿Y bien? ¿Va a hacer usted el brindis

o no?

-¿En inglés?

-Ya se lo he dicho.

Sería un bonito homenaje.

-Eh...

"I...".

"I...".

Eh...

-Ay, Antoñito, hijo, que no te arrancas.

¿Por qué no dices... eso que dices todos los días

antes de comer?

Eso de...

(HABLA EN INGLÉS) "hello, bye bye, and... 'saluto' everybody".

¿Sabe qué pasa? Que nuestro Antoñito es muy exigente

y él, si no lo hace perfecto, prefiere no hacerlo.

-No se preocupe por el acento, hombre.

Lo importante es hacerse entender

en esta vida.

-Bueno, pues...

Pues eso. Eh...

"'Saluto' everybody,

hello bye-bye, good night".

-¿"Good night"?

"'Ajorjo', 'ajulujuru', whisky in the shower,

aserejé, especial thank you".

-¿Perdón?

¿Sabe?, tiene usted la misma cara

que la primera vez que oí yo a alguien hablar inglés.

-(RÍEN)

-Eso no es inglés.

De hecho, no sé qué idioma es.

-Sí.

Sí que es inglés, digo, lo que pasa que...

es muy cerrado.

Porque es del norte.

Como acaba de estar en Manchester, pues se le ha pegado el acento.

-Es una variedad del inglés muy particular que solo unos pocos

tenemos la suerte de conocer.

-Eso es.

-Como en mi pueblo.

En Cabrahígo

hablamos un castellano tan cerrado, que solo lo entiendes

si eres de allí.

-Bueno... bueno sí.

Así es.

-Ya entiendo.

-¿Y qué ha dicho?

A poder ser, en la variedad que hablamos en América.

La que se entiende.

-Ya. -Pues he dicho...

Eh...

Que viva América,...

Que viva "the president"...

y que viva también nuestro "friend" aquí sentado,

o sea tú, o sea usted. O sea, "you".

Y que...

Y que "God" bendiga "Spain"

y América también.

Y...

toda la gente que allí vive.

Y... sus territorios.

Y sus ríos y sus estepas.

Y sus campos de maíz, lleno de mazorcas buenas ahí.

Y sus vacas.

Y que "God" bendiga "everything" allí, y aquí.

Y... se lo digo así mezclado para que lo entienda usted,

pero también todos los aquí presentes.

Que, por ejemplo, la criada es una ignorante que no se entera

de la misa la media.

-Sí, ignorante del todo,

señor. Gracias por la aclaración.

De nada, Lolita.

Y una cosa te voy a decir,

para que lo sepas. América es

el mejor país de todos.

Y la gente que allí reside también.

Y su idioma es... complicado.

Pero también es muy bonito.

Como has podido comprobar.

Así que, hala,

solo me queda decir que viva América

y que viva Pat Veracruz.

-¡Viva!, y punto y final.

-La verdad...

es que América...

es un país grande.

-Espléndido, diría yo.

-Sí, bueno, de lo mejorcito que hay en países.

¿Alguien quiere más vino?

Lolita, sirve más vino, por tu madre.

Vino...

Vino español.

Susana, luego quiero ir a la sastrería a por un tocado nuevo.

-Uy, ¿y eso?

¿Tienes una cita?

-Una reunión de negocios. -Pásate esta tarde.

He recibido unas telas modernas, realmente exquisitas.

Como no venga ya Cayetana, yo me tengo que ir, se me ha hecho tarde.

-Ni que fueras la Reina. ¿Qué tienes que hacer?

-Tengo que ir a casa, a ver cómo anda Simón.

-Bueno, pues si es por eso...

ve con Dios.

¿Irte dónde?

Vamos, hombre, tómate un té conmigo.

Será solo un momento, no seas siesa.

-Bueno, pues yo aprovecho que estamos aquí reunidas

para haceros un presente.

¿Tú, un regalo a nosotras?

Bueno, la vida no va a dejar de sorprenderme.

Para vosotras.

Para que no se os olvide la amistad y el cariño que nos tenemos.

-¡Rosina!

-Qué detalle más bonito, Rosina. Un recuerdo de todas juntas.

Sí.

Como en los viejos tiempos.

-Hace tiempo que no estábamos todas reunidas.

Y sin Úrsula ni Teresa,

a la que he querido tanto.

Ha sido como una hermana para mí.

Sin embargo, ella me ha traicionado.

¿No opinas lo mismo, Celia?

-Yo lo que pienso es que este té está delicioso.

¿Dónde lo has comprado?

Susana, tú que eres peritísima en tales menesteres.

-¿Sí?

¿Conoces la historia de San Moisés el Negro?

Ya lo creo que la conozco.

San Moisés el Etíope le llamaban también.

Alto,

de piel oscura, como la amiga esa de tu hija.

-A esa ni la mientes.

-Antes de enclaustrarse en un monasterio

y dedicarle su vida a Dios

había sido un asesino.

Despiadado, sanguinario.

-Ay, virgen santa. -Un bandido.

Con miles de crímenes a sus espaldas.

Se había pasado la vida robando y matando

a todo el que se le ponía por delante.

¿Y a qué se debe la pregunta?

¿Por qué te interesa tanto la vida de ese santo?

Curiosidad cristiana. Me gusta ser conocedora

de todo lo relativo a la fe y saber cuanto más mejor.

Haces bien.

Cayetana, siempre serás un ejemplo para nosotras.

Eres una buena católica,

como pocas he visto.

Gracias, eso intento.

No como otras,

que dejan mucho que desear. Uy, ¿a quién te refieres?

A Úrsula, por supuesto.

No sabéis

lo perversa que es esa mujer.

No podéis imaginar lo que andaba diciendo de vosotras.

-(TODAS) ¿De nosotras? Sí.

Me daba mucha rabia oírle decir esas cosas sobre mis amigas.

Esa mujer es una harpía.

-¿Y qué decía?

De Celia decía que era...

un monigote. Que la cómoda de su casa

tenía más personalidad que ella.

De Rosina, que era como un loro,

que hablaba y hablaba sin decir nada

y que su voz era tan molesta, como una tortura.

Que prefería que le clavaran alfileres en las uñas

antes de conversar con ella. -¡Será bruja!

Yo no tengo la voz horrible,

¿verdad?

No.

No, no, no, claro que no, querida. Esa mujer es Belcebú.

-¿Y de mí, qué decía?

Pues que eras una beata triste

e insufrible.

Que ganas de dormir le entraban cada vez que venía a la sastrería

a verte.

-¿Por qué nunca nos lo dijiste?

Por no haceros daño, yendo con la copla de su palabrería vacua.

Yo, por supuesto, os defendía, como os podéis imaginar.

-No lo dudamos ni por un segundo, querida.

Qué mujer más mala. Es un endriago. Allá donde esté.

Sí, es una asesina perversa que merece el garrote.

-Amén.

Yo no lo hubiera dicho mejor.

Ni pateta es tan repulsivo.

-"Vale..."

por una entrada para visitar los Jardines del Palacio Real.

Precio... -Seis, seis pesetas.

-Cuatro, cuatro pesetas. -¿Cuatro?

Cuatro pesetas

no valen ni los zapatos que me visten.

-No, cinco.

-Es usted un lince, don Antoñito, de verdad.

Qué lástima que no haya regresado al barrio antes.

Si no, a estas alturas seríamos ricos.

Bueno, muy mal se nos tiene que dar para no sacarnos hoy

100 o 200 pesetas.

-Bueno, igual eso es pasarse un poco.

-No, usted no sabe la cantidad de turistas que pasan a diario

por el Palacio Real.

Con el dineral que tienen.

Yo me pongo a la puerta y no les importará pagar una entrada, vamos.

-Dalo por hecho, pero lo importante es que seas discreto, Servando.

Ningún guardia ha de verte hacer el timo.

-No, no se apure, hombre,

que seré discreto.

No creo yo que sea tampoco tal estafa.

Además, ¿qué pretenden esos turistas?

¿Venir aquí, a ver nuestras joyas

arquitectónicas sin dejarse un real?

Pues no señor mío, no, hombre, no.

Que se dejen su dinero, que somos un país pobre y necesitado.

-Y ya que se lo dejan, que sea en nuestros bolsillos, ¿no?

-Claro. -¿Aún siguen con eso?

-Pero ¿y tú de dónde sales?

¿Dónde estabas, Lolita? -¿Y eso qué más da ahora?

Que les he oído.

¿Van a seguir con la estafa? ¿Es que usted no va a cambiar nunca?

¿Pues no ve que su familia al completo trata de salvarle el culo

por algo similar a lo que está a punto de hacer?

-No estamos a punto de hacer nada.

-No sea embustero que les he oído. -Pues has oído mal.

-Pues perfectamente, me temo. Y si no,

¿para qué son todas esas entradas a medio hacer?

Claro.

Hale.

Y el que se acerque a ellas, le doy un mandoble.

-Pero ¿con quién te crees que estás hablando?

¿Has olvidado quién soy? -Me da igual quién sea usted,

don Antonio Palacios. Es usted un bicho malo.

Una serpiente.

Un listillo que no para de liarla. -Te prohíbo que me hables así.

-Pero ¿es que no se da cuenta de lo mal que lo está pasando su familia?

Lo mal que lo pasaron anoche en la cena con el americano.

Pero si hasta el pobre Martín tuvo "cagarrinas"

de los nervios que pasó,

el animalico. Y usted, Servando,...

-Parece que nos hemos quedado a solas, Lolita.

-Pues solos...

o acompañados, le diré una cosa.

Su familia trata de salvarle el culo esta vez.

Pero no lo hará dos veces , si ve que usted no cambia.

Si la vuelve a liar, nadie le apoyará.

Nadie.

Se va a quedar usted más solo que la una.

(Se cierra una puerta)

¿Qué haces, Simón? No puedes seguir así.

Has de encajar con valentía esta prueba que te ha enviado Dios.

Tienes que ser fuerte.

-No puedo.

Le prometo que hago un poder, pero no puedo hacerlo, madre.

Ni siquiera estoy seguro de que todo esto esté pasando de verdad.

-Pues es verdad.

Es tan verdad,... como que estamos tú y yo aquí.

Ahora mismo.

Ese hombre te lo dejó bien claro.

Elvira ha fallecido.

Y no regresará.

Nadie regresa de la muerte.

-No.

No, no, no. No. No puede ser.

Tiene que tratarse de...

un error o una confusión, no lo sé, pero tiene...

-Simón.

¿Por qué no vuelves a replantearte ese viaje del que hablamos?

-Irme de Acacias.

De España.

-Irte a París, con tu hermano, como hablamos.

-Vamos, no me haga hacer ese viaje, madre.

Ni siquiera tengo fuerzas para bajar a la calle,

¿cómo voy a ser capaz de llegar a París para empezar mi nueva vida?

(Llaman a la puerta)

Simón.

Ya me ha contado Víctor lo que os ha dicho ese hombre.

-No, no, no digas eso. Por favor.

-Lo siento. Lo siento muchísimo.

Si puedo hacer algo por ayudarte, por aliviar tu dolor, dímelo.

-Puedes traerla de vuelta.

(HABLA EN INGLÉS) "Hello, my name is Martín".

"Hello, my name is... Martín".

-Martín, ¿qué haces que no me has bajado las cortinas del dormitorio?

-"Hello, my name is Martín".

"Good night".

-Martín,...

¿se puede saber qué tripa te has tragado?

¿Qué estás diciendo?

-Es inglés, canija. Trato de aprenderlo.

-¿Y para qué quieres tú aprenderlo?

¿No me digas que te quieres ir a Inglaterra?

No es eso.

Lo que pasa es que estoy harto de ser un ignorante.

No veas el apuro que pasé ayer.

Si hasta se me revolvió la tripa del mal trago.

-Martín,...

que yo estoy muy orgullosa de ti. ¿Eh?

Además, estoy más contenta que un ocho

de que estés otra vez a mi vera.

Y ahora, resuelto el tema de los Palacios,

ya no te tienes que volver a ir.

-Eso espero.

Sobre todo porque no hay sitio en el que esté más a gusto

que aquí contigo. Aunque...

creo que podría acostumbrarme a ser un señorito.

-¿No te jeringa?

Y yo también, claro, ahí con la Lolita sirviéndome todo el día

y yo sin dar palo al agua. Martín, a eso se acostumbra uno

muy rápidamente. -A propósito, Casilda,...

¿me prepararías un aperitivo?

-Pues un aperitivo no sé, pero lo mismo te doy así

con la mano abierta.

¡Pero bueno! Martín,...

que tú te tienes que acostumbrar a ser un pobre,

que es lo que somos.

-Pobres... pero felices.

-Los más felices del mundo.

Martín,... ¿tú sabes una cosa?

Yo una vez soñé que era una gran señora.

-¿En serio? -Sí.

Y que llevaba un vestido de encaje con cola y lleno de floripondios.

-Te prometo que un día te compraré un vestido de alcurnia.

Y te llevaré a un baile.

Y serás la más guapa de todas las señoras.

-Mira que eres zalamero. -Y yo llevaré chaqué, y bombín.

-¿Tú, bombín, Martín?

-Y bailaremos un vals.

-Pero ¿es que tú sabes bailar?

-(RÍE)

Vamos a verlo.

-¿Se puede saber qué es lo que está pasando aquí?

Ay. Pues...

-Señora, que estábamos... -¡Perdiendo el tiempo!

Lo tuyo, Martín... Ya no me acuerdo la última vez

que hiciste algo en esta casa.

-Es que tengo mucho trabajo en Acacias.

-¡Y yo demasiada paciencia!

Ahora mismo me bajas las cortinas del dormitorio,

que las limpie Casilda, que están que dan asco,

me recuerdan a las malditas ratas,

y me arreglas el baño, por el amor de Dios.

-Sí, sí, señora, sí.

-Me voy a por mi esposo.

Cuando vuelva, lo quiero todo como los chorros del oro,

¿estamos?

-Sí.

¿Para esto quieres ser tú señor? ¿Para estar así?

Chist.

Sabes que yo no puedo hacer eso.

Ni yo ni nadie puede traerla de vuelta, Simón.

-Pues entonces nadie puede hacer nada para aliviar mi dolor.

-Podemos hablar de ella

y recordarla. Llorar su muerte

como bien se merece.

Juntos, Simón.

Los dos la queríamos mucho.

-¿Y eso de qué serviría?

-Pues de mucho. A mí me servirá.

Hablar de ella nos ayudará a asumir que ya no volverá

a estar con nosotros.

Yo no puedo olvidar su risa.

Su alegría, cada vez que hablábamos de algo.

Todo lo que viví con ella estaba lleno de...

luz.

La chiquillada en la fiesta de disfraces.

Nuestras conversaciones en La Deliciosa.

Verla coser esos hermosos bordados.

Quizá a ella ya no la volvamos a ver

pero las imágenes de todo lo que hemos vivido con ella

permanecerán en nuestros recuerdos.

Para siempre, Simón.

Para siempre.

-Simón. Simón, tienes que llorarla,

tienes que romperte para asumir su muerte

y pasar página.

Llora, muchacho.

-Llora sin reparos. -¡No, no quiero llorar!

¡No quiero llorar!

¡No quiero asumir su muerte!, ¿no lo entiende?

-Simón. -Vamos, déjeme en paz.

Déjeme en paz. Dejadme en paz.

Envié mis hombres donde usted dijo.

A ese hotel cercano al Puente de los Lamentos y a la casa familiar

de los Sotelo Ruz, donde Úrsula vivió tantos años.

¿Y? ¿Alguna novedad?

Ni rastro de esa mujer.

Maldita sea. Me gustaría acabar con todo esto

de una vez por todas.

Sobre todo por todas las presiones que recaen sobre mí.

¿Presiones?

Ayer estuve con doña Cayetana.

Con Cayetana, ¿y qué le dijo?

Me hizo llamar porque había recibido una misiva que contenía una amenaza

velada hacia su persona. ¿De Úrsula?

No tenemos la certeza de que la haya enviado ella,

pero Cayetana lo cree.

Y lo más probable es que tenga razón.

Entiendo.

He enviado algunos hombres a Acacias de paisano para que vigilen.

Aunque, entre usted y yo, dudo que vaya a servir de mucho.

¿Qué quiere decir?

No creo que Úrsula sea tan estúpida como para presentarse en Acacias

sin más.

Sí, si algo la caracteriza es que es lista y audaz.

No comete errores.

Solo espero que no volvamos a saber de ella,

a través de un nuevo asesinato.

Y ahora, señores, si me disculpan.

No entiendo nada de lo que pretende hacer esa mujer.

-¿A qué se refiere?

¿Qué significa la imagen del santo que le envió a Cayetana?

No tengo ni la más remota idea.

Nada sé sobre la vida de esa mujer.

Mauro, ¿no será que, como el resto de las mujeres,

sea beata y devota creyente?

No, Felipe.

Al contrario que usted, yo sí conozco a Úrsula.

Y no da puntada sin hilo.

Si le envió esa carta a Cayetana,

es porque estudió muy bien todo lo que contenía.

Hasta que no demos con ella, dudo que consigamos averiguarlo.

¿Dónde se habrá metido esa malnacida?

¿No ha descubierto usted nada más? No.

Solo he dado palos de ciego.

Todas las pistas que he seguido han caído en saco roto.

Y lo que no quiero es que esto afecte a mi relación con Teresa,

Felipe.

No soportaría que se volviera a resquebrajar.

Por favor, no diga usted eso. Ahora son más fuertes. Y mejores.

Dudo que consientan que vuelva a pasar.

Así lo espero.

Cuando hay amor,...

todo se termina superando.

Sí que está hoy optimista,

Felipe. Sí.

Lo estoy.

¿Y se puede saber por qué?

¿Ha ocurrido algo que no me haya contado?

Tengo una cita...

con la que estoy realmente ilusionado.

Una cita. Ajá.

Me alegro de que esté pasando por un buen momento.

Y deseo que la ilusión le dure lo máximo posible.

Buenas tardes tengan ustedes.

-¿Qué te ocurre, hija mía? No tienes buena cara.

-Yo creo que es porque ya hemos confirmado

lo que todos temíamos.

-Ese hombre, Nemesio Contreras,...

ha confirmado que Elvira no sobrevivió al naufragio.

Que el mar se la llevó.

-Virgen santa, pobre criatura.

-Lo siento mucho, hija.

-Estaba encendiendo una vela por el perdón de su alma

y rogándole a Dios por ella.

-Ya imaginaba que la aparición de ese hombre

superviviente del naufragio no presagiaba nada bueno.

-¿Hay algo que podamos hacer por ti?

Susana.

Los chicos nos acaban de contar lo de Elvira.

Estamos consternados.

-Todos estamos destrozados por la noticia.

¿Me permitís que os robe unos segundos a María Luisa?

-Quería hablar con ella a solas. -Nosotros ya marchamos.

-A más ver.

-Yo marcho a "La Deliciosa". Allí estaré.

Abuela.

-Cuénteme, doña Susana, ¿en qué puedo ayudarle?

¿Te apetece dar un paseo?

Quizás el aire de la tarde te siente bien.

No me apetece mucho. Ayer fui a la tumba de Tirso.

Mi amor.

No me gusta verte así.

¿Así cómo?

Pues así, triste,... alicaída,...

derrotada.

No estoy derrotada, pero no pretenderás que esté

como si me fuera de verbena. Ya.

Ya.

¿Y en qué pensabas?

En nuestro futuro.

Saber que hay un bebé con tus ojos,

y tu sonrisa,...

creciendo dentro de mí, hace que las nubes se disipen y...

todo se tiña de la luz del sol.

Por su bien espero que tenga tus ojos y tu sonrisa.

Me gustaría olvidar este pasado incierto.

Y nuestros pesares.

Pensar solo en el futuro que está por venir.

Pero sé que no puedo hacerlo

hasta que Cayetana pague por todos sus pecados.

Estoy en ello, mi amor.

Y te prometo que hago todo lo que puedo para dar caza a esa mujer.

Lo sé, Mauro, no es un reproche.

Sé que haces todo lo que puedes pero...

has de admitir

que has fracasado.

Que no habrá luz en nuestro futuro, hasta que Cayetana esté presa

y pague por todas sus maldades.

Teresa, ¿qué intentas decirme con todo esto?

Que estoy harta de estar en esta calma chicha.

Y no ir ni para adelante ni para atrás.

Mauro, a partir de ahora,

las decisiones las voy a tomar yo.

Voy a coger las riendas de todo este asunto

de una vez por todas.

"¿Me entiendes ahora?".

¿Y teme que Simón no asuma nunca la muerte de Elvira?

-Ya viste cómo reaccionó antes. -Sí, que nos echó de su lado.

-Se enfadó con nosotros por estar enfrentándole a la realidad.

Pero no rompió a llorar. No echó ni una sola lágrima.

-¿Y qué quiere que haga yo, doña Susana?

-A mí no me va a hacer caso.

Yo solo soy... una vieja beata para él.

Alguien que no le entiende. -No diga usted eso, doña Susana.

A usted le tiene mucho cariño.

-A mí no me va a escuchar. En cambio, a ti...

-¿A mí?

-Os une un fuerte sentimiento hacia Elvira.

Los dos sentís... un dolor infinito por su pérdida.

-Eso sí que es verdad. -Ayúdale, María Luisa.

-Pero si ya lo intenté, acuérdese. Y de nada sirvió.

-Pues vuelve a intentarlo.

Alguien le tiene que hacer ver que está equivocado.

Que tiene que asumir la realidad, asumir su muerte.

Hazlo por mí, María Luisa.

-Creo que ya sé cómo ayudarle.

Se me está ocurriendo algo.

"La Sociedad Madrid Fútbol Club planea inaugurar,

una vez pasado el verano, sus partidos de fútbol

en su terreno del Retiro inmediato al Tiro al Pichón".

Es tremenda la notoriedad que está adquiriendo este deporte.

-¿Cómo dice que se llama el deporte este?

-Fútbol. -Ah.

Pues yo soy más de toros.

Mira, Enrique Vargas, "Minuto".

Apodado así por su corta estatura,

pero conocido por su bravura

y empuje, ayer mismo, en la plaza de toros, cortó dos orejas, el rabo,

dio la vuelta al ruedo, la vuelta a España...

y la Carrera de San Fernando.

Ahí va.

-Que dice que este deporte lo han traído los ingleses, ¿no?

-Eso parece.

-No, si algo, de todas formas, había oído yo de esto.

¿Y en qué consiste exactamente?

-Pues, al parecer, se juega por equipos.

-Dos equipos, creo. -Sí, dos equipos rivales.

Y se juega con una pelota que no se puede tocar con las manos.

-¿Cómo que una...? ¿Que no se puede tocar la pelota?

-No, solo con los pies.

Al parecer, se trata de darle patadas a un balón

e intentar meterlo en una especie de cerco al que llaman portería.

-Ah, ya. Parece divertido, ¿no?

-¿Usted cree?

¿Hombres adultos dándole patadas a un balón?

A mí me parece una "tontá" como la cabeza de Servando de grande.

-Oye, pues yo creo que puede tener su gracia.

-Podíamos formar un equipo. -Sí.

No sé yo si después de lo que ha pasado, está la cosa

para montar equipos.

-Mira, con más razón todavía, así os animáis.

Además, ya sabes lo que dicen. El deporte alivia las penas.

-¿Y eso quién lo dice? -Eso lo digo yo.

Podíamos formar un equipo...

aquí, en el barrio. El...

La Real Sociedad... de Acacias Fútbol Club.

-Pues suena bien. -Toma, como que sé algo de inglés.

-Hombre, de formar habría que formar dos equipos,

para que compitan uno contra otro.

-Y conseguir un balón.

¿Y de dónde sacamos dos equipos?

-No lo sé.

Ya está, señores contra criados.

-Se cree usted que los señores se iban a prestar a tamaña chaladura.

-¿Por qué no?

-¿Se imaginan a don Ramón en calzones

y corriendo detrás de un balón?

-Sí, pues tú también, imagínate a este.

Menuda imagen.

-Ideas de bombero, Servando, como todas las que usted tiene.

Que los señores no se van a apuntar, hombre.

Ellos a sus licores, sus tertulias, sus puritos y se acabó.

-Que no, ya verás tú como encuentro candidatos.

-Como las cabras está este hombre.

-No, de cabras nada.

Lo que soy es un entusiasta y, tú eres un cenizo.

Y...

Bueno, ya verás como lo consigo.

Vamos, que no me voy a rendir.

Oh, si no...

Víctor, apunta esta copa.

-Eso. -Como las cabras, ¿dices?

Este hombre es tan terco, que sería capaz de poner en calzón corto

a la mismísima doña Cayetana.

-(RÍEN)

-Querido.

¿Qué tal han ido esas gestiones con las cafeteras?

-Fenomenal, mi amor.

Los dos clientes con los que me he visitado esta mañana,

han firmado un contrato por un año. Todo va a pedir de boca.

-Ay... -Bueno.

Todo, todo no,

casi todo.

-Eh... buenas, padre.

Quería hablar con usted. Bueno, de hecho, con los dos.

Sé que han pasado un infierno estos días por mi culpa.

-Y no solo nosotros.

Tu hermana y Lolita también han pasado lo suyo,

por no mencionar al pobre Martín.

No sé ni cómo voy a poder compensar al muchacho.

Hemos sido muchos...

los que hemos hecho por salvarte el pellejo

y sacarte del atolladero.

Lo que hiciste no está bien, hijo.

-Lo sé, padre. -Y dejaré pasar lo ocurrido.

Lo que hiciste en Estados Unidos

no estuvo bien.

¿Cómo se te ocurrió montar una estafa de tamaña envergadura?

-Si es que no lo sé, se me ocurrió sin más.

-No me hace gracia, Antoñito.

Y no muestras ni una pizca de arrepentimiento.

Estoy muy arrepentido, padre, se lo aseguro.

-¿Y por qué cada vez que te lo oigo decir,

tus palabras no me suenan sinceras?

Parece como si estuvieras deseando zanjar la discusión

y marcharte a hacer tus cosas, cualesquiera que sean.

Y encima, te lo tomas a pitorreo.

-Que no es eso, padre, se lo aseguro.

-Esto es muy grave, Antonio.

Y no solo porque hayas cometido esa estafa.

Sino porque has deshonrado el buen nombre de esta familia,

no dando la cara y comportándote como un cobarde.

Hijo,...

algún día moriré.

Y tú y tu hermana tendréis que ser responsables

de vuestra propia suerte.

Pensaba dejarte al cargo de los negocios familiares, pero...

¿cómo voy a hacerlo si no puedo confiar en ti?

-Sí puede, padre, le aseguro que sí.

-Por tu comportamiento, ni de lejos.

¿Es que acaso no has aprendido nada en esos internados

y en las escuelas de élite donde estudiaste?

Hijo,...

para mí,...

lo más importante en la vida de un hombre es su palabra,

su honradez.

Yo soy un hombre honrado, Antonio. Y pensaba que tú

habrías heredado eso de mí,

pero ya sé que no. -Ramón.

¿Por qué no abandonamos la discusión y...

la dejamos para otro momento, eh?

No vaya a ser que digamos palabras

de las que luego nos arrepintamos.

-Sé muy bien lo que digo, Trini.

Y me quedo corto porque es mi hijo.

Porque es sangre de mi sangre.

Si fuese un socio o un empresario ajeno a mí,

ni me dignaría a mirarle a la cara.

Siento vergüenza de ti, hijo.

-Es un niño malcriado, doña Celia, no sabe la que le está liando"

al pobre don Ramón.

-Algo me ha contado Trini.

No te quito razón.

Pero lo cortés no quita lo valiente.

Ahora, Trini te necesita. ¿No puedes hacer un esfuerzo

por llevarte bien con él? -Si hago más que eso.

Me muerdo la lengua hasta hacerme sangre por no arrearle.

-Bueno, Lolita, déjate de consejas. Vete a casa de Trini.

Yo aquí no te necesito.

(Llaman a la puerta)

¡Lolita! Ya voy yo.

Tú vete yendo. -Pero señora...

-Ni peros ni peras.

Apúrate, va.

-Estás preciosa.

-Gracias.

-Este tocado hace que brilles aún con más fuerza.

-Pero pasa, no te quedes ahí.

¿Quieres... tomar algo? -Un coñac estará bien.

-Un coñac.

-Qué agradable estar así contigo.

-¿Así cómo?

-Tranquilos.

Relajados.

Disfrutando el uno del otro.

Celia, por una vez, ¿sería posible no hablar de Cayetana, de Úrsula,

de Mauro y de Teresa?

¿Sería posible? -Sí.

Solo hay una cosa que me inquieta desde esta mañana

y quería comentártela. -¿Ocurre algo?

-¿Tú crees que yo no tengo personalidad?

-¿A qué viene esto?

¿Quién te ha dicho semejante locura?

-Cayetana dice que Úrsula ha ido diciendo eso de mí.

-No le hagas ningún caso.

Esa mujer es mala como pocas he visto yo.

Tú eres una mujer buena.

Y dulce.

Y honesta contigo misma.

Y con un carácter tan firme

que cuando crees en algo, nada te hace dudar.

(Se abre una puerta)

-Señora, que soy yo.

Que se me ha olvidado decirle que le he dejado la sopa castellana

en la cocina. Y en la fresquera,

un pastel de castañas. -De acuerdo.

Gracias.

Vete ya, que parece que no te vas nunca.

-Marcho, marcho.

Qué prisas. Cualquiera diría que tiene un muerto

encerrado en el armario.

Las cortinas se descuelgan y se limpian una vez al mes.

Las sábanas se cambian cada tres días.

El desayuno se sirve a las ocho y media,

ni un minuto antes ni un minuto después.

Y otra cosa, quizá la más importante,

lo que ocurra en esta casa, se queda en esta casa.

Y si me entero de que andas hablando lo que ocurre

entre estas paredes,

vas a tener serios problemas.

¿Te ha quedado claro? Sí señora.

¿Te has instalado ya en el altillo? Aún no, señora.

¿Y a qué esperas?

(Llaman a la puerta)

Con su permiso.

-¿Qué hay, Carmen? ¿Qué?

¿Cómo va la cosa? -Bien.

-¿Y la señora?

-En el salón. -uy bien.

¿Qué haces aquí?

Nada, señora, que he venido a ver cómo le iban las cosas a Carmen.

Nos estamos conociendo, aún es pronto para valorar.

¿Podemos quedarnos... un momento a solas,

por favor? Claro.

Carmen, empieza con las sábanas de la alcoba.

Señora,... también he venido

por lo que le menté ayer de doña Teresa,

que no terminé de contarle lo que hablé con ella.

¿Y? Aligera, que no tengo todo el día.

Crucé varias palabras con ella. Y estaba muy nerviosa.

Muy alterada.

Pero lo que más me sorprendió fue que,...

Que me dijo que sabía cosas sobre el pasado,

que lo sabía todo, señora.

Eso fue lo que me dijo.

¿Y qué significa eso?

Me dijo... que entendía muy bien por qué yo la defendía a usted.

Eso son enajenaciones de una mujer que ha perdido el oremus.

Tú misma lo has dicho, tiene los nervios a flor de piel.

No le des más importancia.

Pero es que me llegó a decir... que yo la defendía a usted...

como una madre.

Eso es una expresión, Fabiana.

De verdad, olvídalo.

Céntrate en cosas más importantes,

como lo que te voy a pedir.

Está bien, señora, lo que sea.

Quiero que te encargues de que el servicio sepa quién es realmente

Úrsula Dicenta.

¿El servicio? Sí.

Es muy importante lo que piensan los criados.

Luego pegan la hebra con los señores y comentan.

¿Y qué puede hacer la Fabiana, señora?

Quiero que todos sepan todas y cada una de las maldades

de esa mala pécora.

Lo he estado pensando.

Sospecho que Úrsula...

puede estar detrás del fallecimiento de Carlota.

Dios santo. De nuestra Carlota.

¿De nuestra niña?

¿Puede ser eso posible, señora?

Ojalá no lo fuera,

pero creo que sí.

¿Te acuerdas de que Úrsula volvió justo unos días después

del fallecimiento de Carlota?

Sí.

-Bueno, pero no te lo tomes así. Escúchame.

-Señorito, que ya le he escuchado mucho.

Y creo que ya me he cansado. Hala.

-De acuerdo, sí, tienes razón. Tú te has portado muy bien conmigo.

Me has acogido en el altillo, has guardado mis secretos y, yo...

pues he sido un desagradecido, sí.

-(PAT) También tengo algunos...

¿Dónde vas? A Acacias.

¿A Acacias, para qué? A desenmascarar a Cayetana.

Le contaré a todo el mundo la verdad

y desvelaré su auténtico nombre.

Teresa, dijimos que no era el momento.

No, Mauro, tú dijiste que no era el momento y yo no dije nada.

Estoy harta de tanta comedia.

Y lo sigo pensando. Esto se acabó, Mauro,

voy a contar toda la verdad. Has perdido el juicio.

Ya lo creo que puedo hacerlo.

Después de haberla amenazado con una pistola

a ojos de todo el mundo, no puedes aparecer por el barrio

desmintiendo su identidad. ¿Crees que alguien te iba a creer?

Mi amor, Cayetana ha puesto a todo el mundo en tu contra.

Están todos con ella.

Creen que te has vuelto loca. Pues se darán cuenta

de que no lo estoy.

No, Teresa, aguarda. ¡No, Mauro, no! Se acabó.

Hoy Cayetana Sotelo Ruz dejará de serlo.

Todo el mundo se dará cuenta de quién es esa asesina.

Que no me siga, pesado.

-Para un momento y hablamos.

-Pero ¿de qué quiere que hablemos, de que es un sinvergüenza,

un estafador, un calavera? ¿De eso quiere que hablemos?

-Vale, sí, entiendo perfectamente que pienses así.

-Es que no lo pienso yo, lo piensa todo el mundo.

Mire, señorito,

haga el favor y déjeme tranquila.

Y no me meta en sus tejemanejes.

Que una trata de ser honrada, y no quiero líos.

Ea.

Pero ¿qué...? ¡Uy!

Teresa, te lo ruego, aguarda. No, Mauro, no, se acabó.

Ya te dije que a partir de ahora las decisiones las tomo yo.

Así que no voy a seguir uno solo de tus consejos.

Se acabó.

(Llaman la puerta)

Buenas noches.

Os presento a Carmen Sanjurjo.

Ella va a servir en casa de doña Cayetana.

-Precisamente estábamos hablando de casa de su señora, "señá" Carmen.

¿Sabía usted que tuvo de criada a una auténtica bruja?

-Lo ignoraba, querida.

-¿Me ha llamado querida?

-Bueno, no la mareéis, que todavía tiene que dejar sus cosas.

En el pasillo, al final, está su cuarto.

Eso sí, tendrá que compartirla con una de las chicas del bajo.

-Muy agradecida. -Angelita, acompáñala,

por favor. -Si me disculpan.

-"¿Qué hace aquí, Servando? -Nada, que venía a hablar contigo".

Y, visto lo visto,...

vengo en la mejor ocasión. Te veo rabiosa.

-Mis razones tengo.

-Pues ni las sé ni me importan,

pero servidor tiene una idea

para que eches fuera

toda esa furia a patadas.

-Va, ¿no te ondula? Si me lío a patadas con el susodicho

que me tiene así, me ponen de patitas en la calle.

-Tú pierde cuidado que... Pierde cuidado que...

no es para que te des a patadas con ningún fulano,

sino con un balón.

Verás, es que estoy intentando formar

un equipo del noble deporte del... fútbol.

-Te agradezco que hayas acudido a mi llamada tan puntualmente.

-Responde entonces a mi consideración

diciéndome cuál es el motivo

por el que me has citado con tamaña urgencia.

-Enseguida lo sabrás.

Quiero que escuches algo.

-Aquí me tienes.

-No seré yo quien te hable.

-¿Qué es esto, se puede saber qué pretendes?

(VOZ DE ELVIRA) Simón,...

siento en el alma lo que tengo que decirte.

-"¿Me ha mandado llamar?".

-Sí. Te agradezco que hayas llegado tan rápido.

-¿Qué le ha pasado en el ojo al señorito?

-Nada, un accidente con un picaporte.

-Pues, a juzgar por el resultado, el picaporte tenía el gancho

de un campeón.

-Bueno, el caso es que quiero pedirte perdón, Martín.

-¿A mí por qué?

-Bueno, por las molestias que te he causado estos días

que te has hecho pasar por mí. -Molestias ninguna.

Ser señorito está la mar de bien.

Y siempre es un placer poder ayudar a su familia.

-Nada, todo es culpa de mi forma de ser.

No puedo evitar perjudicar a los que me rodean con mis locuras.

Pero...

lo hago sin ninguna maldad, te lo aseguro.

-"Tengo ese mensaje grabado"

en el fondo de mi ser.

-Tan solo quería que escucharas a Elvira.

Por última vez.

Comprenderás que esta grabación es lo único

que nos queda de ella, Simón.

Admitamos de una vez por todas...

que la hemos perdido para siempre.

-No.

Me niego a aceptar eso.

-Simón, por favor, te lo suplico. No sigas negando lo evidente.

Ya no tenemos nada a lo que aferrarnos.

"En la escuela están más preocupados por enseñarnos"

los misterios de la bolsa.

-Más provechosos me parecen tus negocios.

La bolsa no deja de entablar muchos riesgos.

No es tan ventajosa como los americanos creen.

-Se equivoca, Felipe.

Guiado por unas buenas manos, se pueden lograr pingües beneficios

con una inversión mínima.

-¿Está seguro de eso?

-¿Por qué no hacemos una cosa?

¿Por qué no me acompaña con una copa de brandy

y, en lo que regresa mi padre,...

yo le contaré lo beneficiosa que puede llegar a ser la bolsa.

"Cada día que pasa con Cayetana" en la calle, libre de toda culpa,

es como si se me clavara un puñal en la carne.

Y en la memoria de mi hijo.

Teresa, ¿qué haces?

Piensa en el que llevas dentro. ¿Dónde crees que vas?

A donde iba... antes de la llegada de Úrsula.

Teresa, ¿no pensarás enfrentarte a Cayetana?

Teresa, podrías estropearlo todo.

No voy a permitir que una más que incierta alianza con Úrsula,

me impida hacer mi deber. Teresa, te ruego que me escuches.

Mauro, no. Estoy cansada de tus palabras

y de tus promesas.

Voy a ir a Acacias y le voy a decir a todos

que Cayetana es una impostora. Voy a contar toda la verdad.

Teresa, por favor. Teresa, escúchame.

(LEE) "¿No temes a Dios, tú,

que eres de aquellos sobre los cuales ha recaído la condena?".

"Nosotros recibimos el castigo de lo que hemos cometido,

pero él no ha hecho ningún mal".

"Y una vez hubo censurado a su compañero, exclamó,

dirigiéndose a Jesús:

'Acuérdate de mí, Señor, en tu reino'".

"Y Jesús le respondió: 'en verdad te digo, que hoy serás conmigo

en el paraíso".

¿A qué estás jugando, Úrsula?

Perdone, Fabiana, ¿tiene un trapo?

El aparador está bastante sucio.

-Ay, esas niñas. Es que solo limpian

lo que ve la suegra.

Aguarde aquí un suspiro, que enseguida vengo.

Mientras, puede sacar sus cosas del altillo, si usted quiere.

¿Ha preparado la mesa, como le encargué?