Miguel Diosdado y Cristina Abad interpretaron a Víctor y María Luisa en 'Acacias 38' durante 800 episodios. ¡Casi nada! Su historia de amor es una de las más recordadas y queridas de los seguidores de la serie y, aprovechando que se acerca el final, los hemos reunido en un directo de instagram para charlar con ellos.

Si no has podido seguir la conversación en directo, ¡te la dejamos aquí!

“María Luisa reconoce que ama a Víctor y que esté enfadada o no, no puede dejar de quererle... ¡Perdonale María Luisa! #MaríaLuisaPerdonaAVictor #Acacias https://t.co/8UCQFKagYx pic.twitter.com/2vnpvdg3Tj “

"Ahora que ha pasado el tiempo y he trabajado más, me doy cuenta de lo difícil que es tener química con alguien en el trabajo. ¡Sin duda volvería a trabajar contigo" ha reconocido Cristina Abad en el directo. Un pensamiento que Miguel comparte. "Definitivamente volvería a trabajar contigo una y mil veces".

Final de Acacias 38

Aunque por motivos laborales ninguno de los dos han podido seguir a diario la serie, lo cierto es que no quieren perderse el inminente final de 'Acacias 38'. "Me ha dicho JuanMa Navas, Ramón en la serie, que no me lo puedo perder porque es muy bonito y diferente. Así que lo veré" ha adelantado Cristina.

Recuerda que 'Acacias 38' se acerca al final, así que no te pierdes un nuevo capítulo cada día, de lunes a viernes, a partir de las 18:15 en La 1 y rtve.es