Un año y una legión de seguidores por todo el mundo después, Aria Bedmar e Ylenia Baglietto han vuelto a unirse por una ocasión especial: el final de ‘Acacias 38’.

Las actrices que dieron vida a Maite y Camino en la serie de La 1 han charlado con las #maitiners, las seguidoras que las siguen allá donde van desde que su historia de amor se convirtió en un fenómeno mundial gracias a las redes sociales.

Las actrices han hablado de sus momentos favoritos en ‘Acacias 38’, han desvelado secretos que hasta ahora no conocíamos del rodaje y nos han contado qué proyectos de futuro tienen. Si no pudiste seguir el directo, ¡te lo dejamos aquí!

Recuerdos del set Tanto Aria como Ylenia recuerdan ‘Acacias 38’ con muchísimo cariño. Su historia comenzó como una trama más de la serie y se convirtió rápidamente es un éxito global gracias a su popularización en las redes sociales. Por eso, ambas tienen algún recuerdo de su etapa en el set. “Cuando acabó la serie me llamó el director de la serie y me dijo que me iban a dar el cuadro que pedí antes de irme. ¡y me hizo una ilusión tremenda! Lo tengo colgado en casa” nos cuenta Aria.

El ansiado Spin Off Desde que Maite y Camino dejaron ‘Acacias 38’ para poder vivir su historia de amor en París, sus seguidoras claman en las redes sociales por un Spin Off propio. “El éxito de la historia de Maite y Camino ha sido un éxito y un regalo. ¡Seguiremos luchando por ese spin off el tiempo que haga falta” ha dicho Ylenia.

Historias LGTBI La relevancia de una historia así ha demostrado que el público necesita más referentes y normalizar todo tipo de historias de amor, también en las series diarias. “Creo que ‘maitino’ ha sumado mucho a la lucha y al cambio, pero afortunadamente no es la única. Ha supuesto una suma buena a esa lucha pero no ha sido un antes y un después porque afortunadamente eso ya se venía haciendo” opina Aria.

Volver a trabajar juntas Aunque no haya spin off, ellas lo tienen claro: “¡Estamos deseando trabajar juntas!” clama Ylenia. “Yo lo tengo muy claro: si no sale ningún proyecto, no descarto que lo hagamos nosotras” añade la actriz.

“���� El #PodcastMaitino ha terminado por todo lo alto... ¡Y los fans quieren más: un spin off audiovisual!https://t.co/imjjfWUVLA“ — RTVE Comunicación (@RTVE_Com) August 28, 2020

¿Volveremos a ver a Ylenia y Aria trabajar juntas de nuevo? ¡El tiempo lo dirá! De momento podemos disfrutar de ‘Maitino: el Podcast’, la ficción sonora que nos contaba su nueva vida en París. ¡Vuelve a escucharlo!