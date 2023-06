Maitino el podcast está siendo todo un éxito en las redes sociales. Los fieles seguidores de la pareja esperan cada lunes y jueves la publicación de un nuevo capítulo de la ficción sonora. Tras su marcha de Acacias 38, la serie de podcast narra cómo continúa la historia de Maite y Camino en París. Y no solo eso, reaccionan de tal manera a cada uno de los pasos de la artista con la hija de Felicia en su nueva ciudad, convirtiendo a Maitino en Treding Topic tras cada estreno.

¿Aún no has escuchado qué les está pasando en la ciudad parisina rodeadas de arte y glamour? No te pierdas ninguno de los episodios con esta lista de reproducción que recopila todos los capítulos publicados.

Por fin París . Emocionadas con su nueva vida, Camino y Maite por fin están juntas en París. Tal y como le había prometido Maite en sus cartas, la pintora le enseña a Camino las tertulias entre artistas, donde conoce Sophie y Nicolás , un joven matrimonio amigo de Maite que no pasa desapercibido para Camino.

Dos cenas para dos . Camino y Nicolás, amantes de la gastronomía, comparten una deliciosa cena a la que no han acudido Maite y Sophie, agobiadas por el trabajo previo a su exposición. Ambas parejas por separado reflexionan sobre el amor y las relaciones de pareja… Y las opiniones de Camino y Maite no pueden ser más diferentes.

La duda . Nicolás recibe a Camino, que le trae el borrador del artículo que le encargó. Pero a él no le interesa tanto hablar de eso como de la estrecha relación entre Sophie y Maite. ¿Acaso sospecha que son amantes? Camino corta a Nicolás: ella confía plenamente en Maite . Pero al volver a casa las dudas la envuelven.

Tras conocer el plan malévolo de Nicolás, Camino va en busca de Maite , pero ella no le cree; así que decide rescatar ella misma a Sophie de las garras de Nicolás. Pero este les descubre antes de que logren escapar y no tiene ninguna intención de dejarlas marchar …

Capítulo 12: Je t'aime

Camino lleva unos días en la cama del hospital con su vida pendiendo de un hilo. Maite no se separa de su lado, lamentando el momento en el que no creyó a Camino. Entre lágrimas le confiesa su amor, para siempre… Pero tiene que despertar, no puede dejarla sola en este mundo.