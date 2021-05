Por el día de la madre queremos agradecer a todas las madres del mundo de la mejor manera que sabemos. Vamos a hacer un repaso por todas nuestras mamás de Dos Vidas. Esas mujeres que nos cautivan y a las que debemos tanto, no solo en un día como hoy, sino durante toda nuestra vida.

Culta, inteligente, con buena familia y adinerada, Inés es uno de los ejemplos a seguir por todos en la colonia . Su clase y buen ánimo con todo el mundo, hacen que muchos confíen ciegamente en ella y acudan a su presencia cuando necesitan ayuda. De mente rápida, es capaz de dar solución a todos los problemas que aparecen en su vida , y encarrilar las de los demás. Entregada, es capaz de anteponer a su hijo por encima de sus propios deseos, aunque eso le suponga renunciar a ciertos placeres . Y es que si algo no puede soportar es que gente a la que quiere lo pase mal, aunque no lo digan. Por eso, tiene un sexto sentido para ver la verdad dentro de los demás, y lo demuestra una y otra vez cada vez que Víctor está perdido y necesita su apoyo.

Sencilla, amable y empática , Elena resulta un pilar indispensable para la gente del pueblo . Cuando no está, todo el mundo echa en falta su presencia. Y es que no hay mejor amiga ni consejera que ella . Por mucho que le cueste a veces conseguir que María abra su corazón y se sincere, siempre está lo más cercana a ella que puede. Cariñosa y comprensiva, su influencia y buen hacer provoca que muchos acudan a pedirle consejo y contarle sus confidencias, ya que saben que pueden contar con su discreción. De ideas claras, no se deja amilanar por la gente, y expresa sin temor sus ideas para ayudar al resto.

Diana, el amor más terco.

Aunque parezca fría y algo insensible a primera vista, Diana guarda un gran corazón, dedicado por completo a su hija. Las preocupaciones que rondan su mente suelen ir dirigidas al bienestar de Julia y las mejores oportunidades de vida para ella. Siempre dispuesta a ayudarla, realiza sacrificios personales si es necesario con tal de estar cerca y asegurarse de que no se tuerce demasiado del camino, mudándose al pueblo por una buena temporada si es necesario. Con un gran ojo para los negocios, sabe cuándo su hija se encuentra ante una grandiosa idea para el taller, y cuando es mejor evitar involucrarse, aunque a veces no puede evitar que sus propias intereses se filtren en sus veredictos. Quizá el mayor defecto sea que el amor le ciega a ratos, y no es capaz de ver que su querida niña ya es una mujer, que no necesita tanto su constante presencia como pueda parecer.