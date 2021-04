Dos Vidas: Resumen semanal del 19 al 23 de abril

Cuando se habla de los Vélez de Guevara en la colonia uno no puede evitar pensar en la familia más respetable y poderosa de Río Muni. Pero en Dos Vidas hemos podido ver que esta idea de familia respetuosa solo funciona de puertas para fuera ya que la familia de Ventura (Iago García) ha demostrado ser una de las más disfuncionales de la serie.

Esta semana hemos podido ver dos situaciones bastante contundentes. La primera de ella la protagoniza Inés (Bárbara Oteiza) la cual desde hace ya unas semanas ha vuelto a las andadas con Ángel (Iván Lapadula) dando cada vez rienda suelta de su amor prohibido. Y es que tarde o temprano ocurriría la peor de las desgracias, que les pillen al más puro estilo tata Agustina. Así ocurrió, pero esta vez la mirada inocente fue la de Alicia (Elena Gallardo) la cual, consternada, huyó de la tienda sin dejarles dar explicaciones.

Por otro lado, Víctor (Jon López) volvió a enfrentarse a su padre, pero esta vez ha ocasionado que su padre le amenace de muerte frente a los ojos de su madre. Está claro que la relación de Ventura como de Víctor está pendiendo de un hilo si no ya está destruida del todo.

“DIRECTO ��| No puedo soportar ver a Ventura tratar así a su hijo. ������



No se da cuenta que el problema lo tiene él y no Víctor.



➡ https://t.co/8XZO0vN5l5 #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/3FGYLcS87Y“