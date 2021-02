Inés (Bárbara Oteiza) y Ángel (Iván Lapadula) son dos de los personajes más queridos de ‘Dos Vidas’ y todos estamos de acuerdo en que merecen por fin vivir su amor en libertad… Pero la vida en Río Muni es tan hermosa como cruel e injusta (no olvidemos que todavía está caliente el cadáver de Dayo.

Educado con la máxima disciplina por Patricia (Silvia Acosta), Ángel tiene fama de no haber roto jamás un plato. Su futuro es prometedor, tras casi dos años bajo la tutela de Ventura y con la capacidad de estudiar la dura carrera de Diplomático, no parece que tenga barreras por delante… O sí, porque en los mentideros de la Colonia sí que comenta lo único que le falta a Ángel en su vida, una chica con una vida igual de ideal que la suya que lo complete. ¿Y qué pensarían todas estas lenguas si supieran que el corazón de Ángel ya tiene dueña ?

Una huida juntos

Los dos saben que la única forma de poder vivir ese amor tan grande y puro que sienten el uno por el otro es escapar de Río Muni, dejar atrás toda su vida hasta el momento y comenzar con otros nombres en cualquier ciudad alejada de la influencia de Ventura.

El ataque de los hombres del empresario al proveedor de libros de Inés que vimos la semana pasada es el detonante que anima a los amantes a escapar. Pero esa huida no está libre de peligros ¿y si son descubiertos? ¿Y si su amor no es tan grande como parece?

