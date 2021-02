Si eres de los que la muerte de Dayo (Malcom Treviño) te dejó más frío que un iceberg, o de los que no insultó a voz en grito cuando supo que Sergio (Miguel Brocca) nunca se jugó la vida en la montaña… Entonces este vídeo no es para ti. Y si eres un verdadero fan de ‘Dos Vidas’ y de Carmen (Amparo Piñero) y Julia (Laura Ledesma) ¡entonces no te pierdas los mejores momentos que hemos seleccionado para ti!

Un crimen no puede quedar impune Despedíamos la semana pasada con una terrible noticia: el cadáver de Dayo aparecía en la plaza con claros signos de violencia. Sin que nadie se atreva a decirlo en voz alta, está clara la verdadera causa de la muerte: haber convocado la huelga de la serrería de Francisco (Sebastián Haro). Y por lo tanto… Carmen también es condenada entre los fang. “DIRECTO ��| Las duras palabras de Kiros son el reflejo del sentimiento de todo el pueblo Guineano.



¡No es tu culpa Carmen! ��������



➡ https://t.co/8XZO0vN5l5 #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/FVAaIMXaMZ“ — RTVE Series (@SeriesRTVE) February 15, 2021

“Ellos tienen el poder, nosotros la justicia” La muerte de un amigo deja un dolor imposible de calmar en el alma. Y eso es lo que siente Kiros en la despedida de su gran amigo Dayo. Todos lo recordaremos a pesar de haber disfrutado de él pocos capítulos. La duda es si Carmen logrará reconciliarse con Kiros después de todo. “DIRECTO ��| Siempre te recordaremos Dayo.



Te aseguramos que Carmencita pondrá todo de su parte para descubrir quién está detrás de tu muerte. ��



➡ https://t.co/8XZO0vN5l5 #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/Fx8nRCM2Io“ — RTVE Series (@SeriesRTVE) February 16, 2021

“Con el amor no basta, Sergio” Son duras las palabras de Julia, pero totalmente comprensibles tras descubrir que Sergio no estuvo perdido en el monte, al borde de la muerte, sino que estaba en un cómodo hotel dando pena a Julia para conseguir su reconciliación. Ahora que la mujer necesita consuelo ¿será la oportunidad de Tirso (Oliver Ruano) de demostrar que tiene un corazón detrás de esas camisas de leñador? “DIRECTO ��| ¡PERO QUE SE BESEN YA! ��



Parece que el destino no quiere verlos juntos... todavía... jejeje ��



➡ https://t.co/8XZO0vN5l5 #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/xfPye8Z9rD“ — RTVE Series (@SeriesRTVE) February 16, 2021

Julia tras los pasos de Carmen Julia no va a volver a Madrid, quiere encontrar su lugar en este mundo sola ¿y dónde mejor para empezar que en el pueblo donde se crio su padre? Pero del aire no va a vivir, así que decide reabrir el taller en el que con tanto mimo trabajó Carmen durante años. Aunque nadie dijo que los comienzos fueran a ser fáciles. “DIRECTO ��| ¡La cuenta de ahorros de Julia está a casi casi a cero patatero! ��



¿¡Cómo va a arrancar así un negocio!? ������



➡ https://t.co/8XZO0vN5l5 #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/g1lpoi4pCI“ — RTVE Series (@SeriesRTVE) February 17, 2021

María y Cloe rompen ¿para siempre? Tanta complicidad entre las dos amigas hicieron que María (Kenai White) se liara y confundiera la amistad con ¿amor? . Sea como fuere, Cloe (Gloria Ortega) ni se lo esperaba ni lo desea ¡y decide romper para siempre su amistad de años! Menos mal que siempre está Elena para echar una mano… “DIRECTO ��| ❤️¡María y Elena no pueden ser más bonitas! ❤️



⭐��¡QUE VIVAN LAS MADRES! ��⭐



➡ https://t.co/8XZO0vN5l5 #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/6wkip0eWV6“ — RTVE Series (@SeriesRTVE) February 18, 2021 La sombra de la sospecha

Ventura (Iago García) no tiene un solo pelo de tonto en su bigote, y tanta ida y venida de Inés (Bárbara Oteiza) le llama poderosamente la atención. Y por eso encarga a Ángel (Iván Lapadula), su pupilo, un difícil encargo: descubrir quién es el amante de Inés. “DIRECTO ��| Don Ventura arremete con todo y desconfía de Ángel.



Al parecer no solo tiene olfato para los negocios... ����



➡ https://t.co/8XZO0vN5l5 #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/3Fm8JP0gFN“ — RTVE Series (@SeriesRTVE) February 17, 2021