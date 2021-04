Después de tantos insistentes rumores de embarazo que han rodeado a J Balvin y su pareja, Valentina Ferrer, por fin tenemos la respuesta. La pareja ha posado en exclusiva para la revista Vogue en México con una espectacular fotografía en blanco y negro y lo han confirmado: ¡van a tener a su primer hijo! J Balvin y Valentina Ferer serán padres primerizos próximamente y lo celebran así. Estas son las primeras imágenes de Valentina Ferrer con tripita de embarazada y... ¡está radiante!

J Balvin y Valentina Ferrer confirman en Vogue que esperan un hijo

Felices por esta buena noticia, el cantante y la modelo han confirmado lo que para todos era un secreto a voces después de la publicación de hace un tiempo donde anunciaban la llegada de un nuevo miembro a la familia, ya que no, no es una mascota. Se trata nada más y nada menos del primer hijo de la pareja, que llevan compartiendo amor ya desde 2017, aunque no oficializaron su relación hasta un año después, cuando asistieron juntos a la Fashion Week de Nueva York.

Aunque siempre han intentado mantener su vida personal al margen de las cámaras, la barriguita que empezaba a asomarle a Valentina Ferrer ha hecho imposible que se puedan esconder. Seguramente para el propio J Balvin el mundo será mucho más grande ahora, pero lo tiene en sus manos y será todo un padrazo.

J Balvin y Valentina Ferrer posan para la revista 'Vogue' (M La pareja confirma su embarazo con esta espectacular portada

J Balvin y Valentina Ferrer han confirmado el embarazo de la modelo posando para la portada de Vogue en México. La fotografía, en blanco y negro, muestra a Valentina Ferrer en primer plano luciendo y presumiendo de tripa de embarazada mientras el cantante la abraza desde atrás de manera cariñosa.

Es la primera imagen en la que la modelo se ha dejado ver con su barriguita. También ha compartido la portada en su perfil de Instagram, al lado de un emotivo texto: "Una imagen vale más que mil palabras. Posando para la lente de Vogue, #ValentinaFerrer y #JBalvin confirman que están esperando un bebé y serán padres muy pronto".

Valentina Ferrer, toma el sol apoyada en un coche La modelo se hizo la prueba de embarazo junto a su perro y le costó creérselo VOGUE MÉXICO

La propia modelo ha contado cómo ha sido para ella esta experiencia al enterarse de que estaba embarazada: "Me hice la prueba en el baño con mi perro por no estar sola. La repetí hasta tres tres veces más porque estaba que no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear", ha asegurado Valentina Ferrer.

En la entrevista en exclusiva para Vogue, Valentina Ferrer ha hablado de lo que más le ha sorprendido de su embarazo hasta el momento: "Lo que más me sorprendió fue cuando comenzó a patear. Cuando lo sentí por primera vez", recuerda la argentina. Además, ha asegurado que ser madre es perfectamente compatible con sus planes de futuro: "No voy a dejar de hacer las cosas importantes. Es mi carrera, algo que yo amo".

Valentina Ferrer presume de tripita La modelo posa como solo ella sabe con una chaqueta vaquera VOGUE MÉXICO

De esta forma asegura que piensa conciliar trabajo y familia: "Quiero tener algo que me guste mucho, que sea mi pasión y que al mismo tiempo me permita estar criando a mis hijos y mientras trabajo", zanja.

Más noticias de actualidad y famosos, en Corazón y tendencias