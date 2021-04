Han pasado ya más de 10 años desde la emblemática serie Sin tetas no hay paraíso que marcó a toda una generación. Protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, Amaia Salamanca y María Castro, la serie se convirtió en todo un fenómeno durante tres temporadas entre 2008 y 2010 que incluso traspasó las fronteras.

La actriz María Castro que interpretaba a 'la Jessi', rescata del baúl de los recuerdos una foto junto a los otros dos grandes protagonistas de la serie: ‘El Duque’ y ‘Catalina’, en la que se acuerda de aquella maravillosa época en la que “gran parte de España se detenía para dejarnos entrar en sus casas”.

“Soy consciente de que mucho de lo recogido después, fue sembrado allí”

María Castro resucita a ‘la Jessi’ en Sin tetas no hay paraíso porque ha insinuado que tiene en marcha nuevos proyectos y ha recibido una ola de comentarios preguntándole si tenía algo que ver con aquella serie que hizo historia:

“Hablo de la jessi hoy, porque ayer insinúe que llevaba unos días metida en algo que había sido un éxito hacia un tiempo... y directamente el buzón de entrada se me ha bloqueado preguntándome por la Jessi!!!!

Pues los tiros no van por ahí, no... ojalá!!! Me encantaría volver a estar cerquita de esta pelirroja que no paraba de meterse en líos... aunque igual es verdad que dicen que las segundas partes nunca fueron buenas!!!”