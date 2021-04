9 curiosidades que quizás no sabías de Lola Indigo

Lola Indigo es, junto a Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez, capitana de 'The Dancer', el concurso de baile que se emite en Televisión Española, desde el pasado 5 de abril. En estas semanas hemos visto a la granadina emocionarse con uno de sus antiguos alumnos y reconciliarse con Rafa Méndez trece años después de la sonada discusión que tuvieron en otro popular concurso de televisión.

Además, hemos podido observar el gran éxito que cosecha también fuera del programa gracias a sus canciones, "Calle" y "Demente", junto a Denise Rosenthal, que se han estrenado en esta última semana. Vemos en Lola Indigo una artista entregada, sobre todo a sus fans, con quien también comparte originales vídeos en TikTok, el último una versión de "Come together" de The Beatles, con Patrick Smith, un vídeo con el que se ha hecho tendencia en redes sociales durante unas horas.

A pesar de lo conocida que es esta artista, aún había muchos datos que se nos estaban escapando. Por eso, hemos recopilado una lista de 9 curiosidades que desconoces de Lola Indigo.

Su nombre real La bailarina es conocida como Lola Indigo, pero el nombre que aparece en su documento nacional de identidad es otro bien distinto. Sus padres eligieron llamarla Miriam Doblas Muñoz, desde pequeña mucho la han llamado Mimi, nombre por el que precisamente la conocimos en el talent show de Televisión Española, ‘Operación Triunfo’. Ella siempre tuvo claro que el que fuese su proyecto principal debía denominarse así y por ello, cuando surgió esta importante apuesta en el terreno musical con la que está triunfando a día de hoy, no dudó en que este debía ser su nombre.

Lola Indigo en el colegio Como a la mayoría de los niños, a Lola Indigo no le gustaba ir al colegio y reconoce que nunca se le dio especialmente bien estudiar. Sin embargo, en los últimos años destacó en idiomas y dibujo, algo que realmente le apasionaba. Está claro que la rama artística es la especialidad de Lola Indigo, tal y como sigue demostrando sobre el escenario.

La comida es su debilidad La cantante y bailarina cuenta que tiene pocos caprichos, pero hay algo en lo que no le importa gastarse todo el dinero que acumula en su cuenta gracias a su esfuerzo y trabajo, y es la comida. En esto se llevaría muy bien con Mariu, la recepcionista de 'The Dancer' que siempre aparece comiendo durante el programa. Quizás un día al acabar el programa se vayan juntas de cena a algún sitio a darse un pequeño capricho.

El porqué de su nombre artístico Ya sabemos cuál es su nombre real, pero también queremos saber por qué eligió llamarse Lola Indigo. La granadina ha contado que son dos palabras que siempre le han gustado y por ello, desde hace mucho tiempo tuvo claro que este sería su nombre artístico. Para ella, Lola Indigo significa fuerza y valentía y simboliza también a la mujer, justo lo que ella representa con sus canciones para muchas mujeres.

Ha trabajado en todo el mundo A Lola Indigo no le asustan los retos, con solo 21 años se marchó de España para buscarse la vida como bailarina en China. Pero no sólo eso, también ha trabajo en Estados Unidos con artistas tan importantes como Chris Brown o Enrique Iglesias.

Sus tatuajes, un mapa de las experiencias de su vida No tiene solo un tatuaje, se pueden contar hasta once tatuajes por todo su cuerpo. El primero fue a los 19 años en Barcelona y está relacionado con la música. Se trata de un "forward" y un "reward" en el abdomen, un tatuaje muy especial por el que recibe muchas bromas. Además, tiene dos tatuajes relacionados con su primer single "Ya no quiero ná".

Mamá, quiero ser artista Desde pequeña tenía muy claro que quería dedicarse al mundo del arte. En su tiempo libre le gustaba imitar a Marilyn Monroe y a Rita Hayworth, dos mitos eróticos de Hollywood. Así se puede entender el derroche de sensualidad que tiene Lola Indigo en los bailes de sus canciones.

Amor por los niños Durante las primeras noches de audiciones en 'The Dancer' hemos podido ver cómo Lola Indigo se derrite con los niños que aparecen en el programa, por eso no nos extraña que confiese que le habría gustado ser profesora si no hubiese sido cantante y bailarina. Tenemos claro que habría triunfado en todo lo que se propusiera.