El pasado mes de junio nos enteramos de que Mila Ximénez tenía cáncer de pulmón con metástasis. La colaboradora lo anunció entre lágrimas, aunque positiva. "Estoy asustada, pero lo vamos a conseguir", aseguró. Desde entonces, la exesposa de Manolo Santana ha estado en tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia para vencer a la enfermedad, pero hoy ha salido a la luz la noticia de su ingreso que ha hecho saltar las alarmas.

Mila Ximénez lleva hospitalizada desde el lunes en el Hospital de La Luz, en Madrid, por complicaciones en su lucha contra el cáncer. Durante su ingreso, su hija Alba es uno de sus mayores apoyos.

Una de las últimas publicaciones junto a Verónica Forqué INSTAGRAM

La última vez que la colaboradora acudió a su puesto de trabajo fue el 10 de marzo. Días antes contó que "se había complicado una de las zonas" y que estaba a la espera de realizarse un TAC. "Cuando me den el resultado tomaré una decisión. Si me dicen que esto va para larguísimo y no saben si va a funcionar, se acabó el tratamiento. Y lo digo aunque sé que mucha gente de mi familia se pone de los nervios, pero me entienden. Yo lo que quiero es morir bien", confesó. "Setenta es una buena edad para decir adiós", añadió.

La colaboradora contó que lo que más miedo le da es que la gente la vea enferma, "me da miedo desmayarme, que tenga que ir al baño corriendo, esas cosas que no controlas con la enfermedad". Esperamos que las noticias sobre su estado de salud sean buenas y que pronto podamos escribir sobre su recuperación, como Dani Rovira.