​Mientras que las revistas Lecturas y ¡Hola! siguen con su 'guerra de exclusivas' por la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero, la pareja mantiene silencio y sigue sin pronunciarse sobre su supuesto e inminente divorcio. Además de no haber querido decir absolutamente nada, cada uno continúa haciendo su vida y publicando imágenes en sus redes sociales.

Sara Carbonero e Iker Casillas, ajenos a los rumores de separación

Por su lado, Sara continúa haciendo su vida diaria sin dar ningún tipo de declaración sobre su supuesta ruptura con el exfutbolista, según lo que publicó Lecturas en su portada del miércoles 10 de marzo.

Más activa en las redes sociales que Iker Casillas, la periodista cuelga diariamente stories con canciones, poemas o mensajes, así como de pequeños momentos de disfrute en su tiempo libre. Su último post tiene que vera con la reciente entrevista que realizó a la presentadora Toñi Moreno, a quien le confesó que aunque nunca ha probado las apps de citas, no descarta hacerlo en ujn futuro: "No he probado las redes sociales de ligar, pero no puedo decir que de este agua no beberé", afirmó.

Unas declaraciones que podrían arrojar luz sobre la situación real de la pareja, ya que cuando Toñi Moreno le preguntó sobre el amor y si ya ha encontrado a su media naranja en la vida, Sara respondió: "Solo respondo que soy autónoma, tengo una niña pequeña, trabajo inestable, un piso de alquiler que pagar… No tengo tiempo".

Completamente inmersa en su regreso a las ondas radiofónicas con su sección en Radio Marca, Sara Carbonero mantiene su silencio sobre su supuesta ruptura con Iker Casillas y continúa haciendo su vida. Sin ir más lejos, hoy entrevista al presentador y cómico Dani Rovira.

