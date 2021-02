Clemente Lequio se ha casado, vive en Miami, ha trabajado como camarero y ahora persigue su particular sueño americano: triunfar en la música electrónica. El hijo de Antonia Dell’Atte y Alessandro Lequio ha arrancado su carrera en la música y lo ha contado en una entrevista exclusiva para ‘Corazón’.

Acaba de sacar su primer disco bajo el nombre artístico de “Draperlebond” y es que Lequio ha querido despojarse de sus apellidos. La relación con sus padres “es buena”, así lo ha asegurado el artista, aunque lo de verse tan expuesto parece que no le agrada siempre: "Tener padres famosos tiene sus pros y sus contras. Pros: es fácil saltar una cola porque te reconoce, lo malo es que de vez en cuando te veas expuesto sin que tú lo quieras”, declara.

Corbie Gregory, el gran amor de su vida: “Corbie es una mujer fantástica que me aguanta”

Gregory no solo es la mujer de Clemente, además es el gran amor de su vida. Cuando habla de ella se le ilumina la cara y solo tiene palabras de admiración, respeto y cariño: “Es fantástica, más que nada por el simple hecho de que me aguanta, y eso no es fácil. Es una mujer estupenda, muy trabajadora, sensible, deportista, pero lo que cuenta es que es una gran persona."