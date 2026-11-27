2Cat ofereix futbol femení en directe, cultura i entreteniment aquest cap de setmana
- Dissabte 'Punts de vista' rep Mon Planes i Manel Barceló, i Espanya s'enfronta a Xile en futbol femení
- Diumenge, 'El Escarabajo Verde' reflexiona sobre l'alimentació del futur; 'Docu2' descobreix la família Girona; 'Nous guerrers' rep Charlie Pee i Ivan Labanda, i 'Temps enrere' recupera programes culturals històrics
- Dissabte 28 i diumenge 29 de novembre a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
La 2Cat proposa aquest cap de setmana una programació que combina esport, història i entreteniment. 'Punts de vista' conversa amb Mon Planes i Manel Barceló, i la cadena ofereix en directe el partit de futbol femení entre Espanya i Xile. Diumenge, 'El Escarabajo Verde' aborda els reptes de l'alimentació del futur; 'Docu2' repassa el llegat de la família Girona; 'Nous guerrers' posa a prova Charlie Pee i Ivan Labanda, i 'Temps enrere' recupera grans programes culturals de l'arxiu de RTVE Catalunya.
Dissabte: cultura i futbol femení en directe
Al migdia, 'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, rep els actors Mon Planes i Manel Barceló, que protagonitzen 'Innocència i Desig', una obra sobre els nadons robats en maternitats basques i les persones adoptades il·legalment que busquen respostes sobre els seus orígens. El programa també repassa l'actualitat de les sèries a les plataformes amb Paula Hergar i descobreix la mirada artística del pintor José Manuel Ballester de la mà de Cristina Sala.
15 h a La 2Cat rtve.es/n/17334654
A la tarda, La 2Cat ofereix en directe el partit de preparació per al Mundial femení de futbol del Brasil 2027 entre Espanya i Xile. Un enfrontament inèdit entre les dues seleccions femenines, conegudes com «La Roja», que es disputarà a l'Estadi Reino de León.
18 h a La 2Cat rtve.es/n/17332546
Diumenge: història, actualitat i entreteniment
A la tarda, 'El escarabajo verde' estrena 'Menjar-se el futur'. El reportatge planteja el desafiament cada vegada major que suposa garantir l'alimentació d'una població en creixement. El programa recull la necessitat de repensar com es produeix, es distribueix i es consumeix el menjar; i explora les respostes que ofereix la ciència i els límits de confiar únicament en la tecnologia.
18 h a La 2Cat rtve.es/n/17333759
Al vespre, 'Docu2' emet 'Els Girona'. El documental, narrat per Abel Folk i basat en la recerca de la historiadora Lluïsa Pla, descobreix el paper clau de la família Girona en la modernització de Catalunya al segle XIX. A través de les seves inversions en infraestructures, indústria i cultura, repassa el llegat d’una família que va impulsar projectes com els Canals d’Urgell, el ferrocarril, el Liceu i l’edifici de la UB, amb el testimoni d’experts que n’analitzen la influència en la transformació del país.
20.30 h a La 2Cat
A la nit, 'Nous guerrers', el programa de La 2Cat presentat pel divulgador Erik Harley, estrena nou capítol amb la còmica Charlie Pee i l'actor Ivan Labanda. Els dos convidats competiran per fer la millor visita guiada al Palau Güell, la primera gran residència del mecenes de Gaudí, coneguda com la fortalesa del Raval.
22.30 h a La 2Cat rtve.es/n/17328245
Per acabar, 'Temps enrere' presentat per Montse Soto, proposa un recorregut per alguns dels programes culturals més destacats de la història de RTVE Catalunya. Sota el títol 'Literal. Programes culturals històrics de l'arxiu català', l'espai recupera entrevistes, reportatges i converses que van contribuir a difondre el pensament, les arts i la creació cultural al nostre país.
23:20 h a La 2Cat rtve.es/n/17328220