L'alimentació del futur, a 'El escarabajo verde'
- El programa descobreix com la tecnologia, la biodiversitat i els canvis en la dieta seran clau per a afrontar el repte alimentari
- Diumenge 29 de novembre, a les 18h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'El escarabajo verde' és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2 de RTVE, que dirigeix Dunia Ramiro.
Aquest diumenge, 'El escarabajo verde' estrena 'Menjar-se el futur'. El reportatge planteja el desafiament cada vegada major que suposa garantir l'alimentació d'una població en creixement. El programa recull la necessitat de repensar com es produeix, es distribueix i es consumeix el menjar; i explora les respostes que ofereix la ciència i els límits de confiar únicament en la tecnologia.
En aquesta nova entrega, l'equip del programa es trasllada a València i visita la granja agrícola experimental Sinyent per a investigar com alimentar a una població mundial, que podria superar els 10.000 milions de persones en la dècada de 2080. A través de les entrevistes amb José María García Álvarez Coque, ex-assessor de la FAO, i Jesús Paniagua, especialista en tecnologia agrària, el reportatge analitza les possibilitats de la ciència i la innovació, però també els límits d'un model basat en produir cada vegada més.
D'altra banda, 'El escarabajo verde' parla amb l'agricultor ecològic Julio Quilis, que defensa mètodes menys intensius basats en la biodiversitat i els processos naturals. A més, el recorregut per Mercavalència i Casa Caridad posa el focus en un altre desafiament fonamental: el desaprofitament alimentari i la necessitat de fer un millor ús dels recursos disponibles. La pregunta és: Podrem alimentar al món sense esgotar els recursos del planeta?