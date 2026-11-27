‘Temps enrere’ recupera els grans programes culturals de l'arxiu de RTVE Catalunya
- El capítol 'Literal. Programes culturals històrics de l'arxiu català' revisita espais emblemàtics com 'Literal', 'Tot Art', 'Art Flash' i 'Terenci a la fresca'
- Diumenge, 29 de novembre, a les 23.20 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Temps enrere' és un programa que posa en valor l'important fons de l'arxiu i la memòria audiovisual de RTVE de Catalunya. Dirigit i presentat per Montse Soto, vol mirar al passat, per construir un futur millor. S'emet els diumenges a la nit a La 2Cat.
Aquest nou capítol de 'Temps enrere', presentat per Montse Soto, proposa un recorregut per alguns dels programes culturals més destacats de la història de RTVE Catalunya. Sota el títol 'Literal. Programes culturals històrics de l'arxiu català', l'espai recupera entrevistes, reportatges i converses que van contribuir a difondre el pensament, les arts i la creació cultural al nostre país.
El programa rescata una entrevista excepcional a Manuel Vázquez Montalbán, escriptor, periodista i creador del detectiu Pepe Carvalho. Conversant amb Raimon al programa 'Literal', l'autor reflexiona sobre els seus referents personals i intel·lectuals, la seva vocació literària i el paper central que la poesia va tenir en la seva trajectòria. Una conversa íntima que també repassa els episodis que van marcar la seva consciència política.
L'episodi recupera igualment fragments de 'Tot Art', un dels primers programes culturals produïts als estudis de Miramar. Entre els documents seleccionats destaca un reportatge dedicat a José Ocaña, artista, performer i icona de la contracultura barcelonina, que retrata la seva visió lliure, provocadora i festiva de l'art des del seu emblemàtic pis de la plaça Reial.
El recorregut continua amb 'Art Flash', revista cultural de referència dels anys vuitanta. El programa recupera una crònica de l'actriu Rosa Novell sobre l'obra 'Advertències per a embarcacions petites', protagonitzada per Anna Lizaran i Pep Anton Muñoz al Teatre Lliure.
Finalment, 'Temps enrere' recorda la primera edició de 'Terenci a la fresca', amb una conversa memorable entre Terenci Moix, Mary Santpere i Sara Montiel. Una trobada plena d'humor i complicitat en què les dues artistes reflexionen sobre cultura popular, llengua, espectacle i societat.