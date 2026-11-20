La 2Cat reviu la història dels grans concursos de RTVE a 'Temps enrere'
• El capítol 'RTVE. Factoria de concursos' recupera moments emblemàtics protagonitzats per Jordi Hurtado, Constantino Romero, Júlia Otero, Isabel Gemio i Anna Cler
• Diumenge, 22 de novembre, a les 22.50 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Temps enrere' és un programa que posa en valor l'important fons de l'arxiu i la memòria audiovisual de RTVE de Catalunya. Dirigit i presentat per Montse Soto, vol mirar al passat, per construir un futur millor. S'emet els diumenges a la nit a La 2Cat.
Aquest diumenge, 'Temps enrere' dedica un programa especial a un dels gèneres més populars de la història de la televisió: els concursos. Amb el títol 'RTVE. Factoria de concursos', l'espai presentat per Montse Soto recupera programes i figures que han marcat diverses generacions d'espectadors i que formen part del patrimoni audiovisual de RTVE.
Un dels protagonistes destacats del capítol és Jordi Hurtado, referent dels concursos televisius i actual presentador de 'Saber y ganar'. El programa rescata l'última emissió de la tercera temporada de 'Si lo sé no vengo', produïda a Sant Cugat sota la direcció de Sergi Schaaf. Una edició especial amb finalitats solidàries i amb Emilio Aragón com a convidat, que anticipava l'espectacularitat de molts formats actuals. L'episodi també recupera una entrevista recent a Hurtado al programa 'Noms propis', on repassa la seva trajectòria professional i recorda els seus inicis a la ràdio i al doblatge.
El recorregut per la història dels concursos continua amb Constantino Romero, icònic presentador i una de les veus més reconeixibles dels mitjans de comunicació a Espanya, i amb fragments d''Euròtics', el concurs familiar presentat per Anna Cler que posava a prova pares i fills sobre els coneixements d’Europa.
El programa es tanca amb una mirada a '3x4', un dels concursos més recordats sorgits del circuit català de TVE. En el darrer programa de la temporada de 1990, Isabel Gemio conversa amb Júlia Otero, Mercedes Milà i Rocío Jurado en una entrevista coral que aborda qüestions com la fama, el paper de les dones als mitjans i els estereotips de gènere.