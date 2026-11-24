Charlie Pee i Ivan Labanda, aquest diumenge a 'Nous guerrers'
- Els aspirants competiran per oferir la millor visita guiada al Palau Güell
- Diumenge, 29 de novembre a les 22:30 h a La 2Cat i RTVE Play Catalunya
'Nous guerrers' és el programa de divulgació cultural de La 2Cat que posa a prova vint famosos per dissenyar la millor visita guiada a un edifici emblemàtic d'Antoni Gaudí. Presentat per Erik Harley, s'emet al prime time dels diumenges a La 2Cat.
'Nous guerrers', el programa de La 2Cat presentat pel divulgador Erik Harley, estrena nou capítol amb la còmica Charlie Pee i l'actor Ivan Labanda. Els dos convidats competiran per fer la millor visita guiada al Palau Güell, la primera gran residència del mecenes de Gaudí, coneguda com la fortalesa del Raval.
El pròxim diumenge, 'Nous guerrers' s'endinsa a un nou edifici emblemàtic de Gaudí: el Palau Güell. Aquest immoble està situat en un petit solar del carrer Nou de la Rambla. L’objectiu encomanat per Eusebi Güell va ser fer un espai per enlluernar la ciutat en plena Renaixença. Per aconseguir-ho, Antoni Gaudí va necessitar més de vint versions de la façana abans d'aixecar l'edifici.
El mecenes volia reivindicar els seus orígens i presumir del seu gran projecte a l’Exposició Universal de 1888, el primer gran esdeveniment internacional d'Espanya celebrat al Parc de la Ciutadella, el qual va impulsar la modernització urbanística de la ciutat i va consolidar el naixement del modernisme català.
La còmica Charlie Pee i l’actor Ivan Labanda seran els encarregats de preparar la visita guiada del Palau Güell, on hauran de prendre nota de cada detall de l'edifici. Per tal d'aconseguir-ho, el divulgador i expert en estudis urbans Erik Harley els ajudarà a completar aquest repte.
Els dos aspirants coneixeran els secrets del palau a través de diferents testimonis. Els convidats entrevistaran el director de l'edifici, un expert ebenista i una descendent de la família Güell. A més, un orguener revelarà l'element més impressionant del recinte: l'orgue del saló. Així, aquestes veus ajudaran la Charlie i l'Ivan a convertir-se en els millors guies d’un dels patrimonis arquitectònics més coneguts de Barcelona.
'Nous guerrers' és el programa de divulgació cultural de La 2Cat que posa a prova vint famosos per dissenyar la millor visita guiada a un edifici emblemàtic d'Antoni Gaudí. Presentat per Erik Harley, s'emet al prime time dels diumenges a La 2Cat.