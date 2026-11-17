Anna Bertran i David Olivares, aquest diumenge a 'Nous guerrers'
- Els dos intèrprets competiran per oferir la millor visita guiada a la Casa Batlló
- Diumenge, 22 de novembre a les 22:30 h a La 2Cat i RTVE Play Catalunya
'Nous guerrers' és el programa de divulgació cultural de La 2Cat que posa a prova vint famosos per dissenyar la millor visita guiada a un edifici emblemàtic d'Antoni Gaudí. Presentat per Erik Harley, s'emet al prime time dels diumenges a La 2Cat.
'Nous guerrers', el programa de La 2Cat presentat pel divulgador Erik Harley, estrena nou capítol amb l'actriu Anna Bertran i l'actor David Olivares. En aquesta ocasió, els dos convidats competiran per dissenyar la millor visita guiada a la Casa Batlló, una autèntica joia arquitectònica situada al cor del Passeig de Gràcia.
El pròxim diumenge, 'Nous guerrers' aprofundeix en una altra de les grans obres del modernisme català: la Casa Batlló. Antoni Gaudí va reformar l'edifici per representar la llegenda de Sant Jordi. L’arquitecte va jugar amb una gran varietat de tonalitats blaves des del blau marí fins al blau cel per a construir les escates del drac. El patrimoni arquitectònic permet entendre el concepte de "casa aparador", que descriu les disputes de riquesa i estatus entre la burgesia barcelonina del segle XX.
Seguint aquest esperit de rivalitat, L'Anna Bertran i el David Olivares, hauran de demostrar les seves habilitats i competir per dissenyar la millor visita guiada de la Casa Batlló. Per fer-ho, hauran d'explorar cada racó de l'edifici i descobrir-ne els elements més singulars
Per garantir l'èxit d'aquesta missió, el divulgador i expert en estudis urbans Erik Harley assessorarà els dos actors i els guiarà per superar aquesta fita. Abans de la prova final, els aspirants a 'Nous Guerrers' parlaran amb diferents veus expertes per descobrir els secrets de la casa: Quina és la utilitat de les finestres de guillotina? Quin compromís implica ser Patrimoni Mundial? Es veurà si el programa desvetlla aquestes incògnites i aconsegueix fomentar la feina en equip entre els dos convidats.
'Nous guerrers' és el programa de divulgació cultural de La 2Cat que posa a prova vint famosos per dissenyar la millor visita guiada a un edifici emblemàtic d'Antoni Gaudí. Presentat per Erik Harley, s'emet al prime time dels diumenges a La 2Cat.