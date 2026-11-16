‘Hospital de proximitat’ acomiada la temporada amb dos episodis dedicats a la salut mental i la prematuritat
'Hospital de proximitat' es podrà veure aquest dimarts, 17 de novembre, a les 23:30h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
RTVE Catalunya acomiada la docusèrie ‘Hospital de proximitat’ amb els episodis 23 i 24, que ens acosten històries de salut mental, medicina rural, prematuritat i recuperació de l’autonomia, a través de pacients i professionals dels hospitals catalans.
A l’episodi 23, acompanyem la Gladys, que ingressa a l’Hospital Universitari de Mataró per sotmetre’s a una sessió de teràpia electroconvulsiva (TEC). Són cinc segons de càrrega elèctrica que, sovint, a causa del desconeixement, comporten un gran estigma social. També coneixem la Badia, mediadora intercultural del mateix hospital, que ha d’intervenir en un cas complex de salut mental. A Òrrius, seguim la guàrdia del doctor Martínez i descobrim les particularitats de la medicina de família en un poble on tothom es coneix. A més, viatgem fins a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell per conèixer l’atenció intermèdia, una especialitat imprescindible per als pacients més grans que necessiten una assistència sanitària exhaustiva i, sobretot, acompanyament social i humà.
A l’episodi 24, l'últim de la segona temporada, celebrem la vida amb la Nora, una nadó prematura que es troba sota control mèdic fins que pugui respirar sola i agafar forces per sortir de l’hospital. També anem a casa de la Gladys i el seu marit, Llorenç, per conèixer la teràpia que practiquen junts des de fa anys. Les imatges hi tenen un paper fonamental per ajudar la Gladys a recuperar la memòria, afectada pels episodis psicòtics que ha viscut els últims anys. Tornem a la Seu d’Urgell per conèixer en Carlos, que es recupera després d’haver estat tres dies estès a terra a casa seva sense poder-se moure i que, a poc a poc, recupera la seva autonomia. Finalment, a Òrrius, acompanyem el doctor Martínez en una visita a domicili molt especial: després d'anys de relació metge-pacient amb l’escultor mataroní Manuel Cusachs, ara visita la seva dona.
La sèrie mostra la importància dels hospitals de proximitat en el model sanitari, a través de les històries de pacients i professionals i de les situacions que es viuen cada dia en aquests centres.