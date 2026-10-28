El duet còmic 'Venga monjas', el pròxim diumenge a 'Nous guerrers'
- Els còmics Esteban Navarro i Xavi Daura competiran per fer la millor visita guiada a la Torre Bellesguard
- Diumenge, 1 de novembre a les 22:00 h a La 2Cat i RTVE Play Catalunya
Informació del programa
'Nous guerrers' és el programa de divulgació cultural de La 2Cat que posa a prova vint famosos per dissenyar la millor visita guiada a un edifici emblemàtic d'Antoni Gaudí. Presentat per Erik Harley, s'emet al prime time dels diumenges a La 2Cat.
'Nous guerrers', el programa de La 2Cat presentat pel divulgador Erik Harley, estrena nou capítol amb els còmics i guionistes de 'Venga monjas', Xavi Daura i Esteban Navarro. Junts prepararan una visita guiada a la Torre Bellesguard i, després, els assistents votaran pel millor guia turístic.
El pròxim diumenge, 'Nous guerrers' s'endinsa a la Torre Bellesguard. Entrar-hi és viatjar en el temps. En concret, als de Martí l’Humà. Alguns coneixen la torre com l’últim bastió d’aquest rei català i, per altres, Bellesguard és la gran obsessió de Gaudí. D'ara en endavant, també ho serà pel duet còmic 'Venga Monjas', integrat per Esteban Navarro i Xavi Daura.
Els dos amics arriben a 'Nous guerrers' per fer una classe d’història immersiva, i no marxaran a casa sense aprendre què significa fer una intervenció al patrimoni o la feina que costa restaurar un pinacle en altura. Mentrestant, el divulgador i expert en estudis urbans Erik Harley parlarà amb l'actual director de la Càtedra Gaudí, Galdric Santana.
Descobriran l’Esteban i el Xavi per què Bellesguard porta aquest nom? Seran conscients que per entendre millor Gaudí s’ha de saber també una mica de filosofia, història i geometria? Es prendran seriosament la feina o només faran que sí amb el cap? Amb ells, serà tot un misteri.
'Nous guerrers' és el programa de divulgació cultural de La 2Cat que posa a prova vint famosos per dissenyar la millor visita guiada a un edifici emblemàtic d'Antoni Gaudí. Presentat per Erik Harley, s'emet al prime time dels diumenges a La 2Cat.