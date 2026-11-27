Mon Planes i Manel Barceló presenten ‘Innocència i Desig’ a ‘Punts de vista’
- Mon Planes i Manel Barceló parlen de l’obra sobre els nadons robats, Paula Hergar repassa les novetats de les sèries i Cristina Sala ens descobreix José Manuel Ballester
- Dissabte 28 de novembre a les 15 h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet a La 2Cat tots els dissabtes a les 15 h.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, rep els actors Mon Planes i Manel Barceló, que protagonitzen 'Innocència i Desig', una obra sobre els nadons robats en maternitats basques i les persones adoptades il·legalment que busquen respostes sobre els seus orígens. El programa també repassa l'actualitat de les sèries a les plataformes amb Paula Hergar i descobreix la mirada artística del pintor José Manuel Ballester de la mà de Cristina Sala.
Mon Planes i Manel Barceló visiten el programa per presentar 'Innocència i Desig', una obra que es pot veure a la sala Flyhard i que aborda la història dels nadons robats en maternitats basques i de les persones adoptades il·legalment que, anys després, continuen buscant informació sobre els seus orígens. Una proposta que posa el focus en la memòria, la identitat i el dret a conèixer la pròpia història, i que es converteix en un clam contra l'oblit.
A continuació, Paula Hergar repassa l'actualitat de les sèries a les plataformes. Entre les propostes destacades hi ha 'Gènesi', una producció de sis capítols ambientada en el món del restaurant elBulli, així com 'La otra mirada', una sèrie que ja ha arribat amb èxit a RTVE Play.
A més, a la secció 'Art a la vista', Cristina Sala ens acosta a l'univers del pintor José Manuel Ballester, un artista que explora el silenci i l'absència a través de la pintura. Què passa quan desapareixen els personatges d'obres tan reconegudes com 'Les Menines' o 'Els afusellaments'? Ballester parteix d'aquests espais buits per qüestionar la mirada de l'espectador i obrir noves lectures de la història de l'art.
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet a La 2Cat tots els dissabtes a les 15 h.