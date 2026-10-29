Emma Sandúa, aquest dissabte a 'Punts de vista'
- La cantant parlarà del seu projecte musical després de participar al Cabal Musical del Taller de Músics
- Dissabte 31 d'octubre a les 15 h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Informació del programa
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet a La 2Cat tots els dissabtes a les 15 h.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, convida una de les joves promeses de la música catalana, Emma Sandúa, que presenta el seu nou projecte després de participar al Cabal Musical del Taller de Músics. Amb motiu de la castanyada, Rita Roig parla d'escultura i art funerari mentre que Desirée De Fez porta les darreres estrenes de cinema.
Aquesta setmana, 'Punts de vista' rep una artista emergent: l'Emma Sandúa. Després de participar al Cabal Musical, un projecte del Taller Músics que impulsa el talent dels barris del Besòs, aquesta jove de Badalona presenta el seu primer EP, format per les cançons 'Dir-te' i 'Aquesta ciutat'. En aquest primer llançament, Sandúa aborda l'amor efímer i el conflicte emocional de voler deixar enrere la seva ciutat.
A continuació, el programa celebra la castanyada amb un passeig per l'art funerari dels cementiris de Barcelona de la mà de l'experta en cultura Rita Roig, que també explicarà les col·leccions escultòriques que amaga el Museu Frederic Marès. Després, les noves estrenes de cinema arriben amb la periodista i escriptora Desirée De Fez.
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet a La 2Cat tots els dissabtes a les 15 h.