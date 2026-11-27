El Premio ‘El Ojo Crítico’ 2026 de RNE en la categoría de Narrativa es para Pol Guasch (Tarragona, 1997), por su obra ‘Reliquia’ (Anagrama), un libro con “una conmovedora narración en torno al suicidio de su padre y a la memoria temblorosa de su figura”. Este fallo completa el palmarés de este año de jóvenes talentos, a falta de anunciar el Premio Especial y el Premio Iberoamericano.

El fallo de Narrativa destaca que el autor “observa con valentía y con delicadeza sus propios recuerdos, devolviendo a la vida mediante un lenguaje hermoso y sereno al padre ausente, sus palabras y sus silencios, su fortaleza y su fragilidad”. Además, Guasch “agita poéticamente su amor y su dolor y contempla en ese proceso a diversos escritores que decidieron suicidarse, en busca de una pregunta que nunca tiene respuesta: por qué”.

Según el jurado, Pol Guasch “ha conseguido que muchas lectoras y lectores jóvenes se acerquen a este libro complejo y profundo que contempla las esquinas oscuras de la existencia y conjura a los muertos para hacer emerger de entre ellos la vida en toda su amplitud”.

Han formado el jurado la escritora y Premio Nacional de Narrativa 2022, Marilar Aleixandre; el escritor Jacobo Bergareche; los libreros Aiane Hoyos y Beñat Azurmendi de la librería Lasai de Madrid; y la escritora Lucía Solla Sobral, ganadora del premio en la edición anterior.

Junto a ellos, Laura Fernández, escritora y colaboradora de ‘El Ojo Crítico’; Susana Santaolalla, periodista y directora de ‘Libros de Arena’ en Radio 5, y Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’.

XXXVII Premios ‘El Ojo Crítico’

Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2026 reconocen en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. Ya se conocen los ganadores de las 10 categorías: además de Narrativa, Cómic (‘Ya no llama nadie’, de Elizabeth Casillas y Blanca Vázquez), Música moderna (Anni B Sweet), Innovación digital en la cultura (Júlia Nueno), Música clásica (Martín García García), Danza (Guillem Jiménez), Cine (Gala Hernández), Teatro (Las Nenas Theatre), Artes Visuales (Cristina Garrido) y Poesía (Maria Sevilla Paris).

Como cada año, ‘El Ojo Crítico’ entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional.

Además, esta edición contará también con el Premio Iberoamericano, concedido cada dos años, que reconoce a una entidad o personalidad cuyo trabajo haya servido para fortalecer los lazos culturales entre los territorios de Iberoamérica.