El Premio ‘El Ojo Crítico’ 2026 de RNE en la categoría de Poesía es para Maria Sevilla Paris, por su poemario ‘Ni una o l’oposada flor’ (‘Ni una o la opuesta flor’), “un libro radical y divertido, que no renuncia a la provocación y el juego sin dejar de ser una propuesta ética y política”.

Nacida en Badalona en 1990, el jurado destaca que la poeta, performer y crítica literaria “recupera la capacidad de la poesía para descolocarnos, cuestionando nuestra manera de nombrar el mundo y sorprendiéndonos en cada página”.

Según el jurado, la obra publicada por Arrebato libros “es un poemario maduro, escrito con una lengua viva, sensible y libre, que anima a una continua relectura, como ha hecho desde sus orígenes la buena poesía”.

El jurado ha estado formado por la poeta, escritora y traductora Noni Benegas; el escritor Juan Marqués; el poeta Marcos Canteli y Juan de Salas, ganador del premio en la edición anterior. Junto a ellos, Carolina Alba, directora y presentadora de ‘La Estación Azul’ de RNE, y Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’.

XXXVII Premios ‘El Ojo Crítico’

Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2026 reconocen en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. Además de Poesía, ya se conocen los galardones en las categorías de Cómic (‘Ya no llama nadie’, de Elizabeth Casillas y Blanca Vázquez), Música moderna (Anni B Sweet), Innovación digital en la cultura (Júlia Nueno), Música clásica (Martín García García), Danza (Guillem Jiménez), Cine (Gala Hernández), Teatro (Las Nenas Theatre) y Artes Visuales (Cristina Garrido). En los próximos días se anunciará el fallo de la categoría de Narrativa.

Como cada año, ‘El Ojo Crítico’ entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional.

Además, esta edición contará también con el Premio Iberoamericano, concedido cada dos años, que reconoce a una entidad o personalidad cuyo trabajo haya servido para fortalecer los lazos culturales entre los territorios de Iberoamérica.