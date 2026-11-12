Júlia Nueno, Premio ‘El Ojo Crítico’ 2026 de RNE de Innovación Digital en la cultura

El Premio ‘El Ojo Crítico’ 2026 de RNE en la categoría de Innovación Digital en la cultura es para Júlia Nueno, “por su mirada crítica y su aportación a los derechos humanos a través de su trabajo como investigadora computacional, que combina con las artes, la arquitectura y el periodismo”.

Según el jurado, “esta ingeniera convierte la tecnología en un instrumento para hacer visibles las estructuras de poder que configuran nuestra sociedad, y combate la desinformación y la manipulación cartografiando lo que sucede en Gaza o denunciando la explotación de los riders.”

“Su trayectoria nos recuerda que la verdadera innovación digital no consiste únicamente en desarrollar nuevas tecnologías, sino en cuestionarlas y explorar su capacidad para transformar nuestra sociedad”, continúa el fallo. “Una labor cultural rigurosa, comprometida y humana, que representa una visión de la cultura digital no solo necesaria hoy en día, sino urgente”.

El jurado ha estado formado por Ana Prendes, curadora asistente de arte y diseño digital en el Museo Victoria and Albert de Londres; Rosa Ferré, directora del TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary; Tere Badia, directora de HacTe, Hub de Arte, Ciencia y Tecnología de Barcelona y Albert.DATA, artista e Investigador Principal IAS lab (Interactive Arts & Science Lab), ganador del premio en la pasada edición.

Junto a ellos, Pilar Bernal, responsable de Contenidos Digitales Informativos de RTVE; César Peña, responsable del Laboratorio de Innovación Digital de RTVE; y Ángeles Caso y Laura Martínez Ruibal, directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’.

XXXVII Premios ‘El Ojo Crítico’

Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2026 reconocen en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. Además de Innovación digital en la cultura, ya se conocen los galardones en las categorías de Cómic (‘Ya no llama nadie’, de Elizabeth Casillas y Blanca Vázquez) y Música moderna (Anni B Sweet). En las próximas semanas se sabrán los fallos de las categorías de Música clásica, Danza, Cine, Teatro, Artes visuales, Poesía y Narrativa.

Como cada año, ‘El Ojo Crítico’ entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional.

Además, esta edición contará también con el Premio Iberoamericano, concedido cada dos años, que reconoce a una entidad o personalidad cuyo trabajo haya servido para fortalecer los lazos culturales entre los territorios de Iberoamérica.