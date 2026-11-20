El Premio ‘El Ojo Crítico’ 2026 de RNE en la categoría de Teatro es para Las Nenas Theatre, por “ofrecer una mirada fresca, renovadora y contemporánea de las artes escénicas, cuestionando los cánones temáticos y formales establecidos”. Según el jurado, a través del sarcasmo y la ironía, Ane Sagüés Abad y Cristina Tomás Olaya “construyen un teatro reivindicativo y autocrítico, capaz de abordar cuestiones sociales y generacionales sin complejos”.

El fallo de la XXXVII edición de este galardón destaca que esta joven compañía navarra “ha sabido crear un lenguaje escénico multidisciplinar, inclusivo y colectivo, con una capacidad transformadora que es imprescindible en el arte. Entiende el teatro como un espacio de encuentro y participación, y destaca por su labor didáctica en centros educativos”. “Su capacidad para renovar lenguajes ha hecho que conecten con su propia generación y despertar el interés por el teatro, abriendo puentes y canales de conexión con nuevos públicos”, añade.

El jurado ha estado formado por Marta Monfort, directora de Teatros de Vitoria y presidenta de la Red de Teatros, Auditorios y Festivales de titularidad pública; Joan Negrié, actor, director de escena, director de la Sala Trono de Tarragona y responsable del FITT, Festival de Nuevas Dramaturgias de Tarragona; María Sánchez de la Cruz, directora de MadFeria, Feria de Escénicas de la la Comunidad de Madrid; Marion Betriu, directora del Festival TNT de Terrassa Nuevas Tendencias y coordinadora de escénicas en Infinito Delicias; y la dramaturga, actriz y directora María San Miguel, responsable de Proyecto 43-2, ganadora del premio en la edición anterior.

Junto a ellos, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de 'El Ojo Crítico'; Daniel Galindo, periodista especializado en artes escénicas y director de ‘La sala de RNE’; y Paloma Cortina, periodista especializada en artes escénicas y directora de ‘Dramedias’.

XXXVII Premios ‘El Ojo Crítico’

Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2026 reconocen en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. Además de Teatro, ya se conocen los galardones en las categorías de Cómic (‘Ya no llama nadie’, de Elizabeth Casillas y Blanca Vázquez); Música moderna (Anni B Sweet); Innovación digital en la cultura (Júlia Nueno); Música clásica (Martín García García); Danza (Guillem Jiménez) y Cine (Gala Hernández). En las próximas semanas se anunciarán los fallos de las categorías de Artes visuales, Poesía y Narrativa.

Como cada año, ‘El Ojo Crítico’ entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional.

Además, esta edición contará también con el Premio Iberoamericano, concedido cada dos años, que reconoce a una entidad o personalidad cuyo trabajo haya servido para fortalecer los lazos culturales entre los territorios de Iberoamérica.