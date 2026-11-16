El Premio ‘El Ojo Crítico’ 2026 de RNE en la categoría de Danza es para Guillem Jiménez, “porque su talento y pensamiento se traducen al hecho coreográfico con un discurso comprometido y político a la vez que poético, que conecta férreamente con su generación”.

El fallo de la XXXVII edición de este galardón destaca “la madurez y frescura” de Guillem Jiménez, que “de forma autodidacta, se ha abierto paso en la escena de la danza contemporánea en España, hasta crear su propia compañía: ‘laSADCUM’”.

Jiménez (Barcelona, 1999) “ha encontrado en la creación colectiva una forma de construir una escena híbrida y multidisciplinar. Se puede comprobar en uno de sus últimos espectáculos: ‘Everafter’, donde ha logrado trasladar el lenguaje, la tecnología, las preocupaciones y la cultura popular del siglo XXI al cuerpo.

Con un estilo contemporáneo y arriesgado se ha convertido en un referente de su generación. La inquietud y la libertad con la que crea demuestran que su futuro en el mundo de la danza no tiene techo”.

El jurado ha estado formado por la bailarina y coreógrafa Amalia Fernández, Premio Nacional de Danza 2026 en la modalidad de creación; María Dolores Moreno, directora del Conservatorio Superior ‘Ángel Pericet’ de Málaga; Pia Mazuela, coordinadora del Festival Dansa Metropolitana de Barcelona, y La Venidera, compañía formada por los directores, coreógrafos e intérpretes Irene Tena y Albert Hernández, ganadores del premio el año pasado.

Junto a ellos, el músico, escritor y divulgador Alessandro Pierozzi, experto en danza de Radio Clásica; Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’, y Beatriz Torío, jefa del área de cultura de RNE.

El ojo crítico El Ojo Crítico - Guillem Jiménez, Premio El Ojo Crítico de Danza 2026 rne audio

XXXVII Premios ‘El Ojo Crítico’

Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2026 reconocen en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. Además de Danza, ya se conocen los galardones en las categorías de Cómic (‘Ya no llama nadie’, de Elizabeth Casillas y Blanca Vázquez), Música moderna (Anni B Sweet), Innovación digital en la cultura (Júlia Nueno) y Música clásica (Martín García García). En las próximas semanas se sabrán los fallos de las categorías de Cine, Teatro, Artes visuales, Poesía y Narrativa.

Como cada año, ‘El Ojo Crítico’ entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional.

Además, esta edición contará también con el Premio Iberoamericano, concedido cada dos años, que reconoce a una entidad o personalidad cuyo trabajo haya servido para fortalecer los lazos culturales entre los territorios de Iberoamérica.