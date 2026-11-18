La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 17 de noviembre fue la siguiente:

18 - 29 - 22 - 28 - 34 - 16. Complementario: 11. Reintegro: 0. Con una recaudación de 2.570.839,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, boleto validado en Solsona (Lleida).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1 1.533.262,18 Segunda (5 + complementario) 2 79.717,38 Tercera (4) 91 876,02 Cuarta (4) 5.004 23,90

Quinta (3) 89.926 4,00 Reintegro 516.956

0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

48 - 35 - 37 - 38 - 46. Estrellas: 2 - 1

Con una recaudación de 35.444.314,40 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un bote de 37.000.000 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE

SEGUNDA (5+1) 3 154.182,77 TERCERA (5+0) 5 21.621,03

CUARTA (4+2) 19 1.772,22 QUINTA (4+1) 326 190,27 SEXTA (3+2) 817 80,26 SEPTIMA (4+0) 871

52,90 OCTAVA (2+2) 11.451 20,12 NOVENA (3+1) 15.904 16,16 DECIMA (3+0) 37.515 12,75 UNDECIMA (1+2) 61.735 9,39 DUODECIMA (2+1) 251.063 7,27 DECIMOTERCERA (2+0) 595.144 4,94

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.