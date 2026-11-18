Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 17 de noviembre
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 17 de noviembre fue la siguiente:
18 - 29 - 22 - 28 - 34 - 16. Complementario: 11. Reintegro: 0. Con una recaudación de 2.570.839,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, boleto validado en Solsona (Lleida).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|1
|1.533.262,18
|Segunda (5 + complementario)
|2
|79.717,38
|Tercera (4)
|91
|876,02
|Cuarta (4)
|5.004
| 23,90
|Quinta (3)
|89.926
|4,00
|Reintegro
| 516.956
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
48 - 35 - 37 - 38 - 46. Estrellas: 2 - 1
Con una recaudación de 35.444.314,40 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un bote de 37.000.000 euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|3
|154.182,77
|TERCERA (5+0)
|5
| 21.621,03
|CUARTA (4+2)
|19
|1.772,22
|QUINTA (4+1)
|326
|190,27
|SEXTA (3+2)
|817
|80,26
|SEPTIMA (4+0)
| 871
|52,90
|OCTAVA (2+2)
|11.451
|20,12
|NOVENA (3+1)
|15.904
|16,16
|DECIMA (3+0)
|37.515
|12,75
|UNDECIMA (1+2)
|61.735
|9,39
|DUODECIMA (2+1)
|251.063
|7,27
|DECIMOTERCERA (2+0)
|595.144
|4,94
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.