‘El Patronato’ ha logrado, ocho días después de su lanzamiento, convertirse en el mejor estreno de un documental de RTVE Play en los cinco años de historia de la plataforma. Con casi 400.00 visualizaciones en este arranque, supera así a ‘La última noche de Sonia Martínez’, hasta ahora el documental de RTVE Play más visto durante sus primeros días de publicación. También le supera en casi un 6 % en usuarios únicos.

La serie documental sobre el Patronato de Protección a la Mujer saca a la luz el funcionamiento de este organismo estatal que entre 1941 y 1985 tuteló y recluyó a miles de mujeres y niñas en España. Se estrenó el pasado 6 de noviembre en La 1 y RTVE Play y, en estos primeros ocho días, sus tres capítulos acumulan ya más de 155.000 horas vistas, un 28,4 % más que ‘La última noche de Sonia Martínez’.

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Durante su vigencia, la institución encerró a miles de jóvenes en centros gestionados por congregaciones religiosas. Se las consideraba “caídas” o “en riesgo de caer” por haberse quedado embarazadas, ser o parecer lesbianas o tener una actitud “rebelde”. Con la excusa de protegerlas y reeducarlas, fueron privadas de libertad y sometidas a castigos, abusos y explotación.

El documental ha accedido a investigaciones y archivo exclusivo, y ha reunido ante la cámara testimonios inéditos de personas vinculadas al caso de Inmaculada, como Concha, la trabajadora social que encontró a Inmaculada aún con vida, y Alfonso Cabeza, el médico forense que practicó la autopsia.

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También cuenta con los testimonios de algunas supervivientes, que narran lo que vivieron y las secuelas que aquel suplicio supuso para ellas durante el resto de sus vidas. Cuentan cómo sufrieron la represión de la homosexualidad, los internamientos psiquiátricos y violentos tratamientos de aislamiento, electroshock o comas insulínicos. Además, eran sometidas a trabajo forzoso en condiciones precarias y sin salario, y la separación sin consentimiento de madres e hijos en un sistema vinculado al robo de bebés.

‘El Patronato. Histéricas, desviadas, descarriadas’ es una serie documental producida por NewCo Audiovisual y Zebra Canarias S.L. (Grupo iZen), en asociación con RTVE y con la participación de Netflix. Está dirigida por Marisa Lafuente, con la producción ejecutiva de Ernest José Sorrentino, Arantza Sánchez y César Martí, y basada en una investigación de Marta García Carbonell, Esther López Barceló y María Palau Galdón.