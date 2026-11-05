RTVE Play celebra 5 años como plataforma líder en abierto y récord de audiencia en octubre

RVE Play celebra su quinto aniversario por todo lo alto: marca nuevo récord de audiencia y logra el mejor mes de octubre de su historia con más de 12 millones de usuarios únicos, un 26,2 % más que el año pasado, y se consolida como la plataforma BVOD líder en España. Lo festeja con novedades: nueva app vertical de Playz, el estreno de ‘Estúpido Cupido’, nuevas series documentales originales de true crime, más oferta de entretenimiento en su canal EN PLAY, el nuevo córner de ARTE y un documental y dos interactivos sobre el 70º aniversario de TVE. Además, retransmitirá por primera vez los Premios Ídolo el 2 de diciembre.

La “familia” de RTVE Play se reunió ayer en el acto de celebración del 5º aniversario, al que asistieron, además de productoras y rostros de la cadena, el director de la plataforma, Alberto Fernández; el director de TVE, Sergio Calderón; el secretario general de RTVE, Alfonso Morales; el director general corporativo, Eduardo Fernández Palomares; la consejera Angélica Rubio; la directora de Producción de Contenidos, Ana María Bordas; el director de Cine y Ficción, José Pastor; la directora del área de Adquisiciones, Milagros Mayi; la directora de Contenidos Informativos Digitales, Pilar Bernal; la directora de Deportes de TVE y de Contenidos Deportivos Digitales, Rosana Romero; y la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, que presentó el acto.

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La plataforma digital de RTVE -nacida en 2021- es, en el acumulado de 2026, la de mayor consumo de todas las de las televisiones, según datos CrossPlatform View de Fifty5Blue. Cuenta con más de 17 millones de usuarios registrados y un promedio diario de 1,2 millones, según datos de Adobe Analytics.

Alberto Fernández celebró ayer los récords de audiencia: “Realmente creo que en el horizonte de las nuevas mediciones globales, RTVE Play ha colocado al grupo RTVE en una posición muy ventajosa”. “Pero es importante destacar que lo que la gente busca en RTVE Play es que la televisión pública tenga un sentido para la ciudadanía”, señaló Alberto Fernández. “RTVE Play es televisión pública como la que más: entretenimiento, divulgación e información. Una tele en pequeñito, y poco a poco, con nuevas formas de experimentación, estamos construyendo las bases para que RTVE sea sostenible en el futuro”, concluyó.

El director de TVE se sumó a la celebración de los cinco años de RTVE Play y de los “los grandes resultados que tenemos en todas las pantallas: culminamos octubre con La 1 como cadena más vista en el país por primera vez en 15 años y con el mejor octubre de RTVE Play en su primer lustro”. Para Sergio Claderón, esto es “la confirmación y consolidación de un proyecto, dirigido por el presidente José Pablo López, que ha traspasado todas las pantallas, con criterios de calidad. Para mí, RTVE Play siempre ha sido el mejor laboratorio de caras, contenidos e ideas de una radiotelevisión pública”.

5 años de RTVE PlayRTVE

Cinco años creciendo

RTVE Play, que cuenta con un catálogo de casi medo millón de vídeos y casi 250.000 horas, sigue sumando récords. En estos cinco años acumula más 1.178 millones de horas consumidas y 3.208 millones de visualizaciones.

Los usuarios únicos de RTVE Play se han disparado un 75 %, pasando de 6,8 millones en septiembre de 2021 a casi 12 millones en el mes de septiembre de 2026. Y son más fieles que nunca, ya que el promedio de los que visitan cada día RTVE Play ha crecido un 122 %, de medio millón a más de 1,2 millones.

RTVE Play puso en marcha el registro obligatorio gratuito con el fin de conocer mejor a sus usuarios para ofrecerles una experiencia más personalizada y algunas funcionalidades, como seguir viendo los contenidos donde los dejaron o crear sus listas de favorito. Los usuarios registrados ya son más de 17,5 millones. En este último año se disparan más de un 37 %.

'Estúpido Cupido' en la fiesta de RTVE PlayRTVE

‘Estúpido Cupido’ y la app de Playz

Una de las grandes novedades de esta temporada es el lanzamiento de la nueva aplicación de Playz, centrada en el consumo de vídeo vertical. Con ella pretende adaptarse al consumo del público más joven y acercarles una selección de contenidos de producción propia que abarca series, microdramas y otros formatos de ficción, entretenimiento y divulgación.

Con una navegación basada en deslizar la pantalla, la app permite descubrir minidramas exclusivos, novedades culturales y clips de programas con algunos de los mejores momentos de la semana. Y disfrutar en vertical de algunas de las series más exitosas de Playz.

También ha generado mucha expectación el estreno de ‘Estúpido Cupido’, el nuevo show improvisado en formato vertical, transmedia y multiplataforma de Playz conducido por reconocidos creadores de contenido. En cada capítulo, improvisarán una ficción inspirada en los microdramas, el fenómeno global oriental que causa furor entre el público joven.

‘La inquieta’ es otra de las novedades. Kenya, Blanca Guilera y Magdalenita aportan su voz, sus referencias y su sentido del humor para acercar temas que forman parte de nuestra vida en un programa que combina aprendizaje y entretenimiento.

RTVE Play ha reforzado también la franja de contenidos para público joven en el canal EN PLAY con el lanzamiento de los programas ‘Close Friends’, conducido por Dani Gordo y Alfon de la Rocha; y ‘Memes y dramas’, con Marina Rivers y Rubén Avilés.

Alfonso Morales y María EizaguirreRTVE

Lanzamiento de ARTE

RTVE Play lanzará este otoño ARTE Córner con una selección de los mejores contenidos audiovisuales del canal cultural de referencia europeo. El catálogo albergará, en un primer momento, 500 títulos y se renovará de manera continuada.

El secretario general de la Corporación RTVE, Alfonso Morales, presentó ayer este nuevo lanzamiento que, a su juicio, “nos va a ayudar a proporcionar una oferta mucho más potente y enriquecedora desde el punto de vista de la cultura".

Marta FlichRTVE

Nuevas series documentales

RTVE Play continúa apostando por las series documentales de calidad con una nueva franja de true crime.

‘El patronato’, que se estrena el 6 de noviembre en La 1 y RTVE PLAY, relata los abusos y torturas que durante décadas sufrieron miles de mujeres en el Patronato de Protección a la Mujer. El testimonio de supervivientes reconstruye la realidad de esta institución que usó la privación de libertad, encierros y castigos a jóvenes consideradas problemáticas con el supuesto fin de protegerlas y reeducarlas.

Marta Flich conduce ‘El lugar de los hechos’, una serie documental que utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para reconstruir algunos de los casos más sorprendentes de la reciente historia criminal española. Basado en la documentación y archivo de la investigación, cada episodio lleva a un escenario diferente generado con IA. El robo millonario de los cuadros de Francis Bacon, una estafa amorosa que acabó en un triple homicidio, el desconcertante crimen de la cabeza, una secta dirigida por un falso lama o una trama criminal que se entrelaza con el western de Almería, son algunos de los casos. ‘El lugar de los hechos’ propone una mirada que va más allá del suceso, con una narración que combina el rigor periodístico con el suspense.

‘Ricardi. El culpable perfecto’ es un thriller documental sobre las consecuencias de un error judicial y la dificultad de recuperar una vida. Reconstruye el caso de Rafael Ricardi, acusado de violación en El Puerto de Santa María en 1995 y condenado a prisión pese a defender su inocencia.

Estas nuevas series documentales llegan tras el éxito de algunos de los documentales originales como ‘La última noche de Sonia Martínez’, documental original más visto de la historia de RTVE Play, ‘Lucía en la telaraña’ o ‘El asesino de la baraja’.

Homenaje a los 70 años de TVE

RTVE Play se vuelca en la celebración de los 70 años de TVE. El 5 de noviembre estrena el documental de producción propia ‘Un día en emisión’ que reconstruye la programación del 4 de marzo de 1966 a partir de partes originales de emisión, imágenes olvidadas y fragmentos conservados en su archivo. Cuenta con la voz de Carlos Hipólito y está contada desde la mirada de un niño que devuelve a la pantalla una forma de ver la televisión y de vivir alrededor de ella.

El Lab de RTVE también prepara dos experiencias interactivas. Un juego para móviles retará al público a situar en una línea temporal programas y series de su memoria televisiva, con acceso a sus contenidos en RTVE Play. La segunda combinará ordenador y móvil para explorar cómo se hacía televisión en los inicios de TVE mediante una recreación con IA generativa. Ambas invitan a descubrir el patrimonio audiovisual de RTVE a través del juego, la participación y la exploración.

Además, el lanzamiento del canal temático RTVE 70 años con una selección de los programas y series más míticos del Archivo y una portada especial.

Más entretenimiento en RTVE PlayRTVE

La apuesta por el entretenimiento con EN PLAY

Tras el éxito de la primera temporada, que impulsó a récords históricos los contenidos originales de RTVE Play, ha arrancado la nueva edición de EN PLAY, de lunes a jueves de 16:00 a 00:00, con nuevos videopodcasts, más entretenimiento y humor en directo. Valeria Ros, Antoni Daimiel, Marc Biarnés, Marina Rivers, Rubén Avilés, Núria Marín, Patricia Fernández, Elisabeth Benavent, Dani Gordo y Alfon de la Rocha son algunos de los rostros que se han incorporado, junto a otros que repiten como Dani Rovira, Javi Hoyos, Ángela Fernández, La Sotanita y Ángel Carmona, que vuelve por todo lo alto con un late night de ‘Mañana Más’.

Otra de las grandes novedades es que RTVE Play emitirá el próximo 2 de diciembre por primera vez los Premios Ídolo, creados por Dulceida para reconocer la labor de los mejores creadores de contenidos y personas relevantes en redes sociales del año.

También continúa la apuesta de videopodcast de RNE Audio que se incorporan a la parrilla de EN PLAY con programas como ‘¡Menudo Cuadro!’ conCarlota Corredera, David Andújar y David Insua, ‘Influ-Realismo mágico’ con Lorena Macías, ‘Podcast, el podcast’ y ‘Así somos’.

EN PLAY ha sido la última apuesta de RTVE Play por el entretenimiento tras poner en marcha algunos programas originales que dieron el salto a la tv como ‘Al cielo con ella’, de Henar Álvarez.

Referencia en cine

RTVE Play se ha consolidado como la plataforma de referencia del cine español. Su catálogo, con casi 300 títulos de cine español reciente, ya suma casi 59 millones de visualizaciones, y ‘Somos cine’ es el espacio que acumula más usuarios únicos en estos cinco años. Las películas españolas más vistas desde 2021 son ‘Campeones’ y ‘As bestas’, mientras que ‘Un amor’ ha sido la más vista en este último año. Además, RTVE Play cuenta con el canal RTVE Somos Cine, con una parrilla 24 en streaming de películas participadas por RTVE.

La plataforma también aumenta su apuesta por el cine internacional. En diciembre de 2025 lanzó ‘Cine Club Play’ con 70 títulos imprescindibles del cine independiente reciente como ‘Parásitos’, ‘Otra ronda’ o ‘La peor persona del mundo’. Este catálogo ha sido el contenido exclusivo de RTVE Play más visto este año con 1,8 millones de hora consumidas y 3,2 millones de visualizaciones.

Series y ficción en RTVE PlayRTVE

Las series y el éxito de ‘La promesa’

‘La promesa’ es el contenido más visto de la plataforma con 417 millones de visualizaciones y casi 172 de millones de horas acumuladas de consumo, seguido de ‘Masterchef Celebrity’ y ‘Valle Salvaje’, que acumula más de 100 millones de visualizaciones. Las estrategias transmedia para complementar a las series con los videopodcast ‘Si el servicio hablara’ y ‘Cosas de Palacio’, son dos de los contenidos originales con mayor seguimiento en estos cinco años.

En la historia de RTVE Play, la serie ‘Esto nos es Suecia’ también ha marcado un hito. Esta comedia negra fue la primera producción original de RTVE Play para público adulto, ganó el Premio Ondas en 2024 y acumula casi dos millones de visualizaciones.

Las series originales de Playz ‘Ser o no ser’ y ‘Grasa’ también se cuelan entre lo más visto en este tiempo junto a grandes producciones internacionales como ‘Normal People’, ‘Vitoria’, ‘Todas las criaturas grandes o pequeñas’ y ‘Poldark’.

Los directos deportivos

RTVE Play también se ha convertido en un referente de las emisiones deportivas en directo. Los directos de deportes multiplican por 4,3 el volumen de horas consumidas, pasando de 730.000 de promedio mensual en 2022 a más de 3,1millones mensuales este año, un crecimiento del 328 %.

En junio se lanzó TDP Play, su gran apuesta por el deporte con más oferta de contenidos, nuevos canales en directo y un diseño más atractivo. Una apuesta que ha llevado a la plataforma a lograr récords de audiencias con grandes eventos deportivos como la Copa Mundial de la FIFA 2026 (22 millones de usuarios únicos) y un crecimiento del 115% respecto al año anterior. Una de las grandes apuestas de esta temporada del canal EN PLAY es ‘Fútbol de calle’, que, como gran novedad, ha incorporado a Antoni Daimiel como conductor.