'Al cielo con ella': Henar Álvarez entrevista a Fernando Trueba y ahonda en el Patronato de Protección de la Mujer

Henar Álvarez ha vuelto por todo lo alto a La 2 y ‘Al cielo con ella’ se convirtió el pasado domingo en el programa más visto de la cadena. Esta semana visitarán el plató del espacio el cineasta Fernando Trueba; la candidata del Frente Amplio Ada Colau; la investigadora Carmen Guillén; y Araceli Navarro, una de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, para hablar de ‘El Patronato’, serie documental de RTVE Play que se estrena este viernes en La 1.

El programa de este domingo arrancará con la entrevista a dos mujeres que conocen en profundidad el Patronato de Protección a la Mujer: por un lado, Araceli Navarro, una de las supervivientes de esta institución represora del franquismo que continuó activa hasta 1985, bien entrada la democracia: y, por otro lado, la historiadora Carmen Guillén, autora del libro ‘Redimir y adoctrinar: El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985)’. Ambas participan en la serie documental ‘El Patronato’ que se estrena este viernes 6 de noviembre en La 1 y RTVE Play.

Henar Álvarez recibirá también a uno de los grandes del cine español, el director Fernando Trueba, que hablará sobre su último documental ‘Bajañí’, sobre El Niño Josele y su viaje, guitarra en mano, por el flamenco, el jazz y la música brasileña. Trueba reflexiona sobre el cine en general, y el suyo en particular, tras cinco décadas mirando el mundo a través del séptimo arte.

También visitará ‘Al cielo con ella’ la candidata del Frente Amplio para las próximas elecciones del 29N, Ada Colau. El programa contará, asimismo, con la cómica y colaboradora habitual Laura del Val y la música imprescindible de los Manny Calavera.