'Cifras y Letras' estrena nuevos programas en La 2 con un bote histórico

‘Cifras y Letras’ regresa el miércoles 9 de septiembre al prime time de La 2 con nuevos retos, más emoción y un bote que sigue subiendo día tras día hasta los 251.500 euros, una cantidad que roza la cifra histórica de los 252.500 euros que se embolsó el mallorquín José Antonio Montalbán hace casi un año.

El programa más visto de La 2, conducido por Aitor Albizua junto al experto en matemáticas David Calle y la experta en lengua castellana Elena Herráiz, ofrecerá a partir del 9 de septiembre y de lunes a viernes entregas inéditas a las 22:00 horas. Pero antes, a las 21:30 horas, los fans del concurso tendrán además de telonero un segundo pase del concurso que servirá para refrescar la memoria de los ‘cifraletreros’ y seguir participando desde casa. El día del estreno habrá una doble entrega de programas inéditos.

La mejor temporada de su historia

El formato, avalado por la Real Academia Española por su rigor y calidad de contenido, cerró en junio la mejor temporada de su historia acumulando una media del 5,8% de share y 711.000 espectadores, mejorando en siete décimas los resultados de la temporada anterior y multiplicando sus datos en plataformas digitales. Además, se convirtió en el programa con mayor fidelidad (60%) en la competitiva franja de access prime time.

Durante el mes de agosto, ‘Cifras y Letras’ ha continuado siendo, de lunes a viernes, el programa más visto de La 2, con 518.000 espectadores y un 5,8% de cuota. En su última temporada, además, logró su segundo premio ALMA consecutivo al Mejor Guion de Concurso, sumando este reconocimiento a otros como el FesTVal 2024 y el Iria de la Crítica 2024 otorgado por periodistas especializados en televisión.