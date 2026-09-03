Isabel Peña, madrina de 'Días de cine'

‘Días de cine’ arranca septiembre regresando a su formato habitual de entrevistas con ‘padrinos y madrinas’ del programa. La guionista Isabel Peña será la próxima protagonista que charlará con Gerardo Sánchez en una entrega que también mostrará los estrenos de esta semana y que tendrá un recuerdo para el actor Francesc Garrido, fallecido el 31 de agosto.

La guionista de cine y televisión Isabel Peña será la madrina de este sábado en ‘Días de cine’. La aragonesa, ganadora de dos Premios Goya, llega al programa después de ser coguionista de ‘El ser querido’, lo último de Rodrigo Sorogoyen, con quien Peña ha trabajado en todos sus trabajos anteriores salvo en ‘Los años nuevos’.

Estrenada el 26 de agosto en cines, ‘El ser querido’ está protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo y cuenta la historia de un padre y una hija, director de cine y actriz, que han de dirimir asuntos pendientes más allá de los rodajes. El film ha conseguido una importante afluencia de público a las salas para ver la que está llamada a ser una de las películas del año.

Isabel Peña, durante la grabación de 'Días de Cine'

La primera semana de septiembre llega con estrenos destacados como ‘Black Box: Vuelo 298’, película de subgénero de terror o catástrofes en aviones, o ‘Dulce sabor a muerte’, la nueva propuesta de Eli Roth. ‘Cinco segundos’ es lo último de Paolo Virzi (‘Locas de alegría’, ‘La prima cosa bella’) y Justine Bauer llega con ‘El olor a leche quemada’, la historia de tres generaciones de agricultoras que pasan los calurosos días del verano en una granja alemana en decadencia. La comedia de animación ‘Jim Queen’, que transcurre en la escena gay parisina, es otro estreno destacado de la semana.

En cine español destacan ‘Enjambre’ (Eixam), un asfixiante thriller rural; ‘Cronos’, participada por RTVE y basada en testimonios reales que narra la operación activada el 17 de agosto de 2017 tras al atentado terrorista de las Ramblas; y ‘Mudras’, documental que explora los hilos invisibles que conectan culturas y generaciones a través de la danza española y la danza clásica del sur de la India.

Tras homenajear la semana pasada a Dolly Parton y a Glenn Ford, el programa recuerda este sábado a otra figura del cine recientemente fallecida, Francesc Garrido. El actor español es recordado por numerosas interpretaciones en cine, teatro y televisión que el equipo de ‘Días de Cine’ mostrará en esta entrega.